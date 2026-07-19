Julián Álvarez recibió un reconocimiento de la FIFA antes de la final del Mundial

El delantero argentino fue distinguido por una acción que resultó determinante en el camino de la Selección hacia la final.

La FIFA anunció un nuevo reconocimiento para Julián Álvarez en la antesala de la final del Mundial 2026. El gol que el delantero convirtió frente a Suiza fue elegido por los fanáticos como el mejor de los cuartos de final y las semifinales en una nueva etapa del premio Hyundai Gol del Torneo.

La espectacular definición del atacante argentino obtuvo el 37,2% de los votos, el porcentaje más alto entre todos los tantos nominados en esas dos instancias de eliminación directa. De esta manera, el gol de Álvarez avanzó como uno de los candidatos para la elección final del mejor tanto de toda la Copa del Mundo.

DSports La conquista llegó en los cuartos de final ante Suiza. Con el partido igualado en el tiempo suplementario y el conjunto europeo jugando con diez futbolistas, Álvarez sacó un preciso remate desde fuera del área para darle la ventaja parcial a la Selección argentina. Ese gol abrió el camino hacia el triunfo por 3-1 y la clasificación a las semifinales.

Cómo quedó la votación de la FIFA El gol de Julián Álvarez encabezó la votación con el 37,2% de los sufragios. En el segundo lugar quedó la definición de Andreas Schjelderup frente a Inglaterra, con el 22,3%, mientras que el remate de larga distancia de Enzo Fernández contra Inglaterra en las semifinales ocupó el tercer puesto con el 18,2%.

Más atrás finalizaron el primer gol de Kylian Mbappé frente a Marruecos, con el 9,7%; el primer tanto de Jude Bellingham ante Noruega, con el 8,6%; y el gol de Pedro Porro contra Francia, con el 3,9%.