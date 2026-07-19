El enojo de Julián Álvarez a horas de la final entre la Selección argentina y España: qué pasó

A horas de la gran final de la Copa del Mundo frente a España, Julián Álvarez explotó de bronca contra el Atlético de Madrid. ¿Qué pasó?

El video que publicó el Atlético de Madrid con las declaraciones de su CEO, Miguel Ángel Gil Marín, no solo buscó cerrar la puerta a una posible salida de Julián Álvarez rumbo al Barcelona. También habría generado un fuerte cortocircuito con el entorno del delantero argentino, que no cayó nada bien a horas de la final del Mundial 2026 frente a España.

Según trascendió, quienes rodean a la Araña consideran que el club actuó con mala intención al hacer pública su postura en plena concentración de la Selección argentina, justo cuando el atacante está enfocado en disputar una nueva final del mundo. La decisión del Atlético habría profundizado un vínculo que ya venía desgastado desde hace varias semanas.

Mientras tanto, Julián Álvarez mantiene toda su energía puesta en el partido decisivo ante España y evita involucrarse públicamente en la polémica. Sin embargo, desde su entorno aseguran que la relación con la dirigencia rojiblanca atraviesa su momento más delicado y que el malestar es mayor al que existía antes del inicio del Mundial.

Julián Álvarez explotó de bronca contra el Atlético de Madrid La relación entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid está completamente rota. EFE El conflicto no terminaría allí. De acuerdo con la información difundida, el campeón del mundo siente que el Atlético "le faltó el respeto" con el manejo de la situación y analiza una medida extrema para presionar por su salida. Si el club mantiene su postura de no negociar una transferencia, Julián incluso podría no presentarse al regreso de los entrenamientos una vez finalizada su participación con la Selección.