Los números de la final: cuánto valen los planteles de España y la Selección argentina

La final del Mundial 2026 enfrentará a la Selección argentina y España en el estadio MetLife de Nueva Jersey , pero además del duelo deportivo también habrá una marcada diferencia en el valor de mercado de ambos planteles. Según las cifras de Transfermarkt, la Roja supera ampliamente a la Albiceleste en la cotización total de sus futbolistas.

El conjunto español reúne un valor de mercado de 1.220 millones de euros, mientras que la Selección argentina alcanza los 807,5 millones, una diferencia de 413,5 millones de euros a favor del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

Sin embargo, esa ventaja económica no ha sido determinante en el Mundial. Argentina eliminó en semifinales a Inglaterra, que también tenía un plantel más valioso, mientras que España hizo lo propio frente a Francia, otro de los grandes favoritos por cotización.

A nivel individual, ambas selecciones aportan cinco jugadores cada una al grupo de los diez futbolistas con mayor valor de mercado que estarán presentes en la definición del título.

El primero de la lista es Lamine Yamal , tasado en 200 millones de euros, seguido por Pedri, con 150 millones. Luego aparecen cuatro argentinos: Julián Álvarez (100 millones), Enzo Fernández (90), Lautaro Martínez (85) y Nico Paz (80). Completan el ranking Pau Cubarsí (80), Alexis Mac Allister (70) y Dani Olmo (60).

Lamine Yamal, el jugador más valioso de la final entre Argentina y España. EFE

Uno de los datos que más llama la atención es la valoración de Lionel Messi, quien figura con un valor de mercado de 15 millones de euros, pese a ser el máximo goleador de esta edición del Mundial y de la historia de la competencia.

España domina el valor de mercado en todas las líneas

La superioridad económica de la Roja también se refleja al analizar cada sector del campo. En la portería, los tres arqueros españoles suman 97 millones de euros, frente a los 21 millones que totalizan Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

En defensa, España alcanza los 288 millones, mientras que Argentina llega a 152,5 millones. La diferencia también se mantiene en el mediocampo, con 420 millones contra 332, y en la delantera, donde los europeos reúnen 417 millones, frente a los 302 millones del conjunto de Lionel Scaloni.

Además de Lamine Yamal y Pedri, España cuenta con otros tres futbolistas tasados en 50 millones de euros o más: Marc Cucurella, Rodri y Ferran Torres, todos con una valoración de 50 millones.

Cómo se compone el valor de los planteles

Entre los futbolistas españoles mejor cotizados también aparecen Pau Cubarsí (80 millones), Martín Zubimendi (75), Dani Olmo (60), Joan García (45), Álex Baena, Nico Williams y Eric García (40 millones cada uno).

Del lado de la Selección argentina, detrás de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Nico Paz sobresalen Alexis Mac Allister (70 millones), Cristian Romero (45), Valentín Barco, Giuliano Simeone y Lisandro Martínez (40 millones cada uno).

Julián Álvarez, el jugador más caro de la Selección argentina. EFE

Aunque la diferencia en el valor de mercado es considerable, el historial reciente del Mundial demuestra que la cotización no garantiza el éxito. Tanto Argentina como España dejaron en el camino a rivales con planteles más valiosos y ahora buscarán coronarse campeones en la gran final de Nueva Jersey.