Qué dijo el Dibu Martínez sobre su promesa de retirarse si la Selección argentina es bicampeona

Emiliano Martínez dijo qué hará después de la final ante España, reveló que sigue jugando con dolor y contó cómo vive este momento histórico con la Selección.

Emiliano Martínez habló de su futuro, de la lesión que arrastra desde antes del Mundial y de la posibilidad de hacer historia otra vez.

A menos de 48 horas de la final del Mundial 2026 frente a España, Emiliano Martínez fue consultado sobre la promesa que realizó en 2024, cuando aseguró que se retiraría de la Selección argentina si lograba conquistar dos Copas del Mundo consecutivas. Lejos de confirmar una decisión, el arquero eligió enfocarse exclusivamente en el partido decisivo.

"Primero hay que ganar, solamente me enfoco en eso. No pienso más allá", respondió el marplatense cuando le preguntaron si mantendrá aquella promesa en caso de conseguir el bicampeonato. Y agregó: "La superación es de todo el equipo, desde hace años venimos construyendo algo que es difícil describir con palabras".

La respuesta del Dibu Martínez sobre su promesa de retirarse si Argentina es bicampeona El Dibu habló sobre la promesa de su retiro de la Selección. ESPN El arquero campeón del mundo también abrió su corazón al hablar del recorrido de este grupo. “A veces lloro solo de pensar lo que hemos conseguido. Queda disfrutar del momento. Uno como futbolista profesional no se da cuenta de dónde está parado. Hay que disfrutar del momento”, expresó con emoción.

La famosa promesa del Dibu se hizo viral nuevamente tras la clasificación a la final. En aquella charla con compañeros de la Selección había dicho: “¿Hay alguna selección que ganó dos Copas del Mundo seguidas? Ahí me retiro, te lo prometo”. Sin embargo, también aclaró que se refería únicamente a su ciclo en la Albiceleste y no al retiro del fútbol profesional.

La revelación de Dibu Martínez sobre la lesión en su mano antes de la final “TODAVÍA ME DUELE TODOS LOS DÍAS” El Dibu Martínez sobre su lesión en la mano y cómo lo llevó a lo largo de la Copa del Mundo.



⚽ #ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/9c3Az9cPOK — SportsCenter (@SC_ESPN) July 17, 2026 Además, Martínez reveló que sigue conviviendo con la fractura en el dedo anular de la mano derecha que sufrió antes del inicio del Mundial. “Todavía me duele la mano todos los días. Sabía que me iba a doler muchísimo. Evité la operación, todos los especialistas que consulté en Estados Unidos e Inglaterra me decían que me tenía que operar”, contó.