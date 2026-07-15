La prensa inglesa acusa al Dibu Martínez de "juego sucio" y le arma una minuciosa lista de cosas que hace

El tabloide británico The Sun publicó un informe especial donde analiza y clasifica las técnicas de Emiliano Martínez para la semifinal del Mundial 2026.

Desde la intimidación psicológica hasta el "rol de villano", el arco albiceleste desvela a Inglaterra.

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra se juega con dientes apretados también fuera de la cancha. En las últimas horas, el reconocido medio británico The Sun demostró el profundo temor que genera la figura de Emiliano "Dibu" Martínez en el seleccionado inglés. Lejos de ignorarlo, el periódico le dedicó un artículo completo en el que detalla un manual de lo que denominaron sus "10 trucos sucios", exponiendo el respeto y la enorme preocupación táctico-psicológica que despierta el arquero marplatense en el bando europeo.

El informe es una sistematización de los recursos con los que el marplatense domina el área y la mente de sus oponentes, algo que ya sufrió Francia en los penales de Qatar 2022. La prensa inglesa estudia minuciosamente cada movimiento del Dibu, consciente de que su presencia puede definir un partido tan cerrado en el Estadio de Atlanta.

Los "10 trucos sucios" de Emiliano Martínez según The Sun Dibu Martínez aparece lejos de los primeros puestos en el ranking de la FIFA. EFE Para el tabloide inglés, el arquero argentino recurre de forma consciente a una serie de herramientas que incomodan notablemente a los pateadores y desestabilizan el desarrollo del juego:

Intimidación en penales: El juego mental antes de cada disparo desde los doce pasos.

Provocaciones verbales: Palabras directas al rival para sacarlo de foco ("Look at me", su icónico "mirá que te como").

Demora para entregar la pelota: Retener el balón para manejar el pulso y la ansiedad del rival.

Tirar lejos la pelota: Obligar al pateador a ir a buscar el esférico para enfriar el momento.

Quejas con el arbitraje: Reclamos constantes que trasladan presión a los jueces.

Celebraciones exageradas: Festejos histriónicos para golpear la moral del adversario.

Contacto visual perturbador: Sostener la mirada fría y fija frente al ejecutor.

Uso del tamaño: Maximizar su imponente físico de 1,95 m para achicar psicológicamente la portería.

Rebotes calculados: Desvíos intencionales hacia zonas incómodas para evitar segundas jugadas rápidas.

Rol de villano: Asumir conscientemente el papel de "malo de la película" para absorber la presión y liberar a sus compañeros. El arte de dominar la psicología en el área chica A pesar del intento de la prensa británica por etiquetar estas conductas como "juego sucio", lo cierto es que la lista elaborada por The Sun expone las virtudes de cualquier guardameta de élite en el fútbol moderno.