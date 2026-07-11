El Ruso Verea en MDZ: el "papelón" de Bielsa, el futuro sin Messi y por qué el Dibu Martínez cambió la historia

El nuevo formato del Mundial 2026 , caracterizado por una mayor cantidad de países participantes y tres sedes anfitrionas, fue el primer punto de análisis. Para el "Ruso" Verea , la estructura responde directamente a fines comerciales, aunque el juego mantiene su magia intacta gracias a los futbolistas.

"El negocio de hacerlo más grande siempre está. Sin embargo, adentro de la cancha sigue habiendo respuestas que subyugan, a pesar de que todo lo que hace el negocio es para entrar en desconfianza. En el medio del gran negocio, los deportistas siguen haciendo lo que más les place, que es jugar".

El analista también apuntó contra las modificaciones reglamentarias y tácticas, criticando con dureza el uso de la pausa de hidratación como herramienta puramente estratégica por parte de los entrenadores para cortar los momentos de dominio del rival. "Hoy la pausa de hidratación es la estrategia clave que tiene el técnico. Antes un arquero se tiraba unos minutos por una supuesta lesión; hoy te lo soluciona la pausa. No soy tan naif de creer que es solo para cuidar al deportista", sentenció.

Al evaluar el presente de la Selección argentina tras la fase de grupos, Verea destacó la transformación del hincha con respecto a Lionel Messi , pasando de la crueldad de tildarlo de "pecho frío" al disfrute absoluto de su juego. Además, elogió la transición de liderazgos de Diego Maradona a Messi, calificándolo como un perfil más bajo y enfocado puramente en convocar al juego.

Con la mirada puesta en el futuro, el periodista remarcó que el gran desafío de la Selección argentina será aprender a jugar y entenderse en la cancha sin la presencia de su capitán, planteando formalmente el escenario para la era post-Messi . Al respecto, advirtió de manera contundente que el país va a tener que asimilar que ya no estará disponible ese futbolista extraordinario que solucionaba los partidos desde la genialidad más absoluta y la rebeldía individual, una dinámica de salvación que caracterizó al equipo durante los últimos 40 años.

Para mitigar este impacto, Verea ponderó el valor del scouting y el trabajo silencioso que viene realizando el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni para asegurar que el recambio generacional mantenga un alto nivel competitivo. En ese sentido, destacó el seguimiento de jóvenes promesas como Nicolás Paz, quien se encuentra creciendo firmemente en el Como de Italia, además de resaltar las alternativas sólidas y los futbolistas con un gen plus para competir que integran el plantel actual.

El "papelón" de Bielsa en Uruguay

Haciendo un paralelismo con las crisis internas de otros mundiales —como la que vivió Argentina en 2018—, Verea analizó la dura eliminación de la Selección de Uruguay bajo el mando de Marcelo Bielsa en un grupo que compartía con Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

Para el Ruso, el fracaso charrúa se debió a un combo letal entre rendimientos individuales bajos (como los errores inusuales del arquero Fernando Muslera), la ineficacia ofensiva y los cortocircuitos internos potenciados por el propio entrenador:

La toxicidad declarada: "Se alinearon los planetas para que todo salga mal. En el medio de ese contexto está Bielsa y su toxicidad, dicha por él mismo".

El peso de la interna: "Todo lo que socava en una interna y desde afuera con la historia terminó pesando en un plantel que no estuvo a la altura. Terminó dejando afuera a Uruguay en un papelón".

Del "arquero boludo" a la revolución de Dibu Martínez

Como exarquero, Verea dejó una de sus reflexiones más profundas al analizar el impacto cultural de Emiliano "Dibu" Martínez en el fútbol argentino, recordando la importancia histórica del "Pato" Fillol en el '78 y Sergio Goycochea en el '90.

"Estamos en un país donde nuestro máximo ídolo y referencia (Maradona) llegó a decir que el arquero era el boludo del equipo. Hoy los pibes quieren ser arqueros, no compran la pelota, ni son los gorditos ni los boludos. Cambió el paradigma gracias al Dibu".

El periodista remarcó la delgada línea que separa la gloria del fracaso en el éxito argentino, apelando a la mítica atajada del arquero marplatense: "Si la pelota no le pega en la pierna al boludo del equipo, éramos 7 millones de enfermos. Ese es el valor real de un arquero en un equipo".

Finalmente, cerró la charla con una fuerte crítica a la crueldad mediática y el anonimato en las plataformas de streaming. "Si replicamos a los pelotudos desde el anonimato para lastimar, nos equivocamos. El tipo con todo eso sigue siendo un arquero que hace lo que tiene que hacer: atajar", concluyó.