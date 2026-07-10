El ministro Federico Sturzenegger ratificó la desregulación en el sector yerbatero y se encienden las alarmas

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado , Federico Sturzenegger , ratificó esta semana la continuidad del proceso de desregulación en el actividad yerbatera, impulsada a través del decreto de necesidad y urgencia 70/23. Fue durante un encuentro con el ministro del Agro de Misiones, Facundo López Sartori.

El funcionario nacional se retiró del encuentro sin hacer declaraciones a la prensa. Tras la prolongada reunión, López Sartori expresó en sus redes sociales que “después de dos horas de reunión, el ministro Federico Sturzenegger fue categórico: no habrá cambios. Indigna escuchar cómo se defiende con orgullo una desregulación que está destruyendo la economía yerbatera”.

Seguidamente añadió que “detrás de cada decisión hay miles de productores, cooperativas y trabajadores rurales que hoy no llegan a cubrir sus costos”. Finalmente indicó que “no están modernizando la economía: están dejando morir una de las economías regionales más importantes del país”.

De esta manera, la intención de devolver las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) , fundamentalmente la de fijar un precio de referencia del kilogramo de la hoja verde, no tuvo su destino satisfactorio.

Facundo López Sartori, ministro del Agro de Misiones se mostró "indignado" ante la confirmación de la desregulación del sector que "está destruyendo la economía yerbatera".

El director por la Producción del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) , Roberto Ferreira, presentó un documento con datos sobre el impacto de las medidas.

Según detalló, no existe una sobreproducción que justifique los bajos valores: “En 2015, el ingreso de hoja verde fue de 800 millones de kilos; en 2018, de 809 millones; en 2021, de 829 millones; y en 2025, de 889 millones de kilos. Como se ve, la variación es mínima”.

En cuanto a la yerba mate canchada, el stock pasó de 219 millones de kilos en 2011 a 207 millones en 2015, y actualmente ronda los 188 millones.

Respecto al mercado externo, indicó que en 2025 se exportaron 58 millones de kilos, mientras que se importaron 10 millones. “Se ve yerba mate de otros países en las góndolas argentinas, con precios de entre $13.000 y $16.000 el kilo, mientras nuestro producto está desvalorizado, a tal punto que se está perdiendo terreno frente a marcas extranjeras”, alertó.

Otra mirada

De su parte, el presidente del INYM, Rodrigo Correa, afirmó que “la expansión de cultivos en Misiones generó un sobre stock de hoja verde y esto provoca la baja de precios”.

Para el funcionario nacional “la salida de esta situación es impulsar el consumo a nivel nacional e internacional en lugar de la fijación de precios.

En declaraciones a Radio República de Posadas, Correa defendió la postura de no fijar precios, “ya que esta medida perjudicó al sector en el pasado. La fijación de precios es lo que nos trajo hasta acá, porque se llenaron de cultivos de yerba mate”.

Correa dijo que “entre 2016 y 2025, el cultivo de yerba mate en Misiones creció un 41%, al pasar de 144.000 a casi 204.000 hectáreas. Esta expansión generó un sobre stock de hoja verde y, por lo tanto, una tendencia a la baja en los precios. “¿Cómo contrarrestar eso? Con mayor demanda de hoja verde. ¿Cómo? Abriendo nuevos mercados. No hay otra solución”.

“Hay muchas provincias que, a pesar de ser la yerba mate la infusión nacional, consumen poca yerba mate y tenemos que avanzar”.

Correa planteó la necesidad de promocionar mejor el producto, “sobre todo en provincias con una población joven, como Córdoba, que es una ciudad universitaria”.

Incluso mencionó la posibilidad de explorar otros tipos de consumo que utilizan la hoja verde, “como las bebidas energizantes”. Sin embargo, aclaró que “esta es una decisión que debe tomar la industria. Nosotros podemos acompañar, pero esto es una decisión también de la industria”.

Lionel Messi, embajador del mate

Aseguró que desde el INYM impulsan el consumo de mate en los últimos años de la escuela primaria, específicamente en sexto y séptimo grado. Antes, esta iniciativa se enfocaba en los últimos años del secundario.

También resaltó la figura de Lionel Messi como embajador del mate y consideró que su influencia puede ayudar a incrementar el consumo entre los jóvenes.

Lionel Messi Leo y su mate fueron furor en Instagram.

Caída de la cosecha

Según las últimas estadísticas presentadas por el INYM, la cosecha de yerba mate de este año presentará una caída del 10%. Esto significa que se pasará de 890 millones de kilos a aproximadamente 750 millones de kilos. El titular del instituto explicó que esta retracción en la producción podría mejorar los precios a corto plazo. “De hecho, de a poco están mejorando los precios.

Respecto a la cantidad de productores, aclaró que, si bien el INYM tiene registrados 14.200 productores, en los últimos seis años un promedio de 9.000 entregaron hoja verde. De este universo, identificó a los pequeños productores como aquellos que cosechan hasta 30.000 kilos por año o tienen hasta 10 hectáreas.

“Si yo tomo el criterio de hasta 10 hectáreas, tengo 5.000 productores. Si yo tomo el criterio de 30.000 kilos cosechados por año, tengo 4.100 pequeños productores de ese universo de 9.000 que son los que están entregando hoja verde en los últimos seis años”, detalló.

Correa afirmó que los productores que entregan hoja verde en los primeros cinco meses del ejercicio 2026 son los mismos.

Además, valoró el acompañamiento de la provincia de Misiones en iniciativas como la promoción de nuevas marcas en eventos como la Expo San Isidro y el Mundial del Mate. “Ese es el camino, direccionar al pequeño productor, de alguna manera acompañarlo como provincia para que pueda integrar y que pueda tener un valor agregado la hoja verde y que vea plasmado en el precio ese trabajo”, remarcó.

El titular del INYM destacó además la importancia de avanzar en la yerba mate orgánica, ya que actualmente se paga entre 700 y 800 pesos el kilo. “Es una manera de direccionar todo el esfuerzo al pequeño productor, pero para que genere ese producto que hoy el mundo cada vez demanda más, que es la yerba mate orgánica”.