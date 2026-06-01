Ley de Sociedades: ingresó el nuevo proyecto de Sturzenegger que regula las empresas sin humanos

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, presentó el proyecto de Ley de Sociedades, en el Senado de la Nación. La normativa elimina una serie de sociedades que ya no funcionan y le da marco legal a las que son creadas por inteligencia artificial.

El artículo 14 crea las sociedades automatizadas, que operan mediante sistemas algorítmicos autónomos o inteligencia artificial y prescinden de personal humano para su funcionamiento ordinario, tal como anticipó MDZ el viernes pasado. En los fundamentos, el proyecto plantea que "La Sociedad de cualquiera de los tipos previstos en esta ley que desarrolle su objeto social, mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria será considerada una Sociedad Automatizada".

Este será uno de los puntos calientes del debate en las comisiones del Senado. Sin embargo, el Gobierno asegura que tendrá los votos necesarios para avanzar con este proyecto. "La sociedad automatizada responde con su patrimonio frente a terceros por los daños causados por sus sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial", agrega el proyecto.

El proyecto también regula por primera vez en Argentina las DAOs, que son organizaciones que funcionan mediante contratos inteligentes en blockchain. Se las define como estructuras que operan "de manera total o parcialmente autónoma y descentralizada, según las reglas de gobernanza, operación, toma de decisiones y distribución de beneficios previstas en su instrumento constitutivo o en su protocolo".

Sin embargo, pone un límite importante para evitar abusos del rótulo: "No constituye una Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO) la sociedad que utilice tecnología con fines meramente instrumentales, registrales o administrativos, sin que esta integre de manera esencial su organización o gobernanza".

Las participaciones en una DAO pueden representarse en tokens o blockchain: "Las participaciones de los miembros titulares de las Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO) podrán representarse mediante títulos, tokens o fichas criptográficas creadas en redes de registro distribuido u otra tecnología."

Cuándo se debatirá el proyecto de Sociedades en el Senado

El Senado aun tiene una larga agenda de temas pendientes a tratar, como la reforma electoral, que elimina las PASO y crea el régimen de Ficha Limpia. Este jueves se espera una sesión en la Cámara alta para tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y el pago a los holdouts que quedaron pendiente en 2016.

En prinicpio no hay fecha definida para el inicio de la discusión del proyecto en las comisiones de la Cámara alta.