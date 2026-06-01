Manuel Adorni se sigue demorando: ahora dice que presentará su declaración jurada antes del 15 de junio

Luego de que la semana pasada su entorno afirmara que iba a presentar su declaración jurada entre el último viernes y hoy, los allegados de Manuel Adorni ahora dicen que lo hará “antes del 15 de junio”. Se trata de la documentación patrimonial que será crucial en medio de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

La documentación será entregada a la Oficina Anticorrupción, en el marco de una postergación de los plazos para los funcionarios hasta el 31 de julio.

En la Casa Rosada también observan el calendario político y mediático. La proximidad del Mundial 2026 , que comenzará el 11 de junio y con Argentina debutando el 16, alimenta la expectativa de que la atención pública se desplace hacia la copa y deje en segundo plano las disputas internas del oficialismo y la situación judicial del funcionario, temas que dominaron parte de la agenda durante los últimos meses.

Adorni se mantiene anquilosado en su despacho, donde recibe a algunos funcionarios, muchos de los cuales evitan una foto pública.

El expanelista deja trascender que está de buen ánimo y “dedicado a la gestión”. “Es mentira que estaba mal, claramente me molestó que se metan con mi familia, pero siempre estuve muy bien”, manifiesta Adorni. “Se portaron muy mal conmigo”, repite decepcionado a un grupo selecto de personas.

En tanto, su círculo íntimo ya no sostiene que su declaración jurada se presente “ahora” y aseguran que “no tiene fecha” dentro de este plazo de dos semanas.

La demora se enmarca después de que el presidente Javier Milei anticipara que Adorni tenía “lista” la declaración jurada y luego de las presiones públicas de la senadora Patricia Bullrich para que aclarara cuanto antes su situación. Sin embargo, desde la Jefatura de Gabinete remarcaron que "no se dejará correr” por la exministra de Seguridad.

Según Noticias Argentinas, el jefe de ministros analiza presentar durante agosto su segundo informe de gestión ante el Senado, una tarea para la que sus equipos comenzaron a trabajar con anticipación.