Lijo analiza citar a Manuel Adorni antes de la feria judicial por enriquecimiento ilícito

La Justicia investiga a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y el juez Lijo evalúa llamarlo a indagatoria antes de la feria.

El juez federal Ariel Lijo evalúa citar a declaración indagatoria al jefe de Gabinete, juez Lijo, antes del inicio de la feria judicial de invierno. La medida forma parte de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que también impulsa el fiscal Gerardo Pollicita y que tiene bajo análisis los gastos, viajes y movimientos patrimoniales del funcionario.

El foco más sensible de la investigación está puesto en los viajes en avión privado a Punta del Este, Uruguay, que Adorni realizó junto a su familia durante el fin de semana largo de Carnaval. Aunque el funcionario sostuvo que pagó esos traslados con dinero propio, la Justicia sospecha que los vuelos habrían sido abonados por Marcelo Grandío, productor televisivo y amigo personal del jefe de Gabinete.

Grandío aparece en el expediente por su vínculo con Imhouse, una productora que mantiene contratos de coproducción con la TV Pública. Los investigadores buscan determinar si, detrás de esa relación personal, pudo haber existido una contraprestación indebida: los vuelos privados como beneficio para Adorni y, en paralelo, el acceso de la empresa a convenios con el canal estatal.

Según la información incorporada a la causa, Imhouse firmó seis acuerdos con la TV Pública para distintos ciclos audiovisuales, de streaming y radio. En ese marco, Lijo ordenó nuevas medidas de prueba, entre ellas cruces de llamadas entre los teléfonos de Grandío, Adorni y Horacio Silva, socio fundador de la productora, para establecer si hubo contactos vinculados con la firma de esos convenios.

La Justicia también analiza facturas y testimonios relacionados con los vuelos. Un broker declaró que uno de los tramos utilizados por Adorni fue vendido a Grandío y que la reserva habría sido gestionada por el productor. Además, se revisan documentos de Alpha Centauri y Jag Executive Aviation, las firmas mencionadas en la operatoria de los viajes privados.