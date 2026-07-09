Javier Milei celebró el Día de la Independiencia en Tucumán: "Estamos desendeudando al país".

El presidente Javier Milei encabezó este 9 de Julio el acto central por el Día de la Independencia en Tucumán, donde brindó un discurso centrado en el balance de su gestión económica y política. Durante su exposición, aseguró que la Argentina atraviesa un proceso de transformación y afirmó que el país "está desendeudándose" tras las medidas implementadas desde el inicio de su mandato.

En ese marco, el mandatario sostuvo que "la Argentina de hoy es diametralmente opuesta a la que heredamos" y destacó los principales indicadores económicos que, según el Gobierno, reflejan una mejora en la situación del país.

Al comenzar su discurso, el Presidente puso el foco en los resultados de su administración y aseguró que la pobreza se redujo entre un 27% y un 28%, dependiendo de la metodología utilizada para medirla.

Además, reivindicó el fuerte ajuste fiscal impulsado desde su llegada a la Casa Rosada y aseguró que su gestión llevó adelante "el ajuste más grande de la historia de la humanidad", una frase que ya había utilizado en otras oportunidades para describir el programa económico del Gobierno.

Uno de los pasajes más destacados del mensaje llegó cuando Javier Milei afirmó que su administración logró revertir la situación financiera del Estado.

"Estamos desendeudando al país", aseguró el mandatario, al tiempo que enumeró algunas de las medidas económicas implementadas durante su gestión. Entre ellas mencionó la baja de la inflación, la eliminación del cepo cambiario y la reducción de impuestos como parte del programa de estabilización económica.

La primera línea del Gobierno acompañó al Presidente

El acto oficial en Tucumán contó con la presencia de gran parte del gabinete nacional. Entre los funcionarios que acompañaron al Presidente estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Salud, Mario Lugones; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

La presencia de la cúpula del Ejecutivo buscó mostrar respaldo político durante una de las fechas patrias más importantes del calendario argentino.

Piquetes, educación y los ejes políticos del discurso

En otro tramo de su intervención, Milei destacó las políticas de seguridad y afirmó que "de 9.000 piquetes al año pasamos a tener cero", al adjudicar ese resultado a las medidas implementadas por su Gobierno.

También hizo referencia al sistema educativo y aseguró que su gestión "destruyó el negocio de los gerentes de la pobreza". Como respaldo a esa afirmación, mencionó los resultados de las pruebas Aprender y sostuvo que los indicadores muestran que "vamos por el camino correcto", al defender el rumbo adoptado por la administración nacional.

“Somos el poder Ejecutivo con el menor poder Parlamentario de la historia, por eso le agradezco a los gobernadores por su compañía en el impulso de todas las reformas", destacó el Presidente durante su alocución en la Casa Histórica de Tucumán.

El Presidente, en tono electoral

Sin mencionar las elecciones presidenciales que tendrán lugar en 2027, Milei hizo un tiro por elevación hacia el electorado nacional y señaló: “Queremos que nos juzguen por el grado en el cual cambiamos el país”.