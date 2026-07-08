Javier Milei sale de gira: el Gobierno busca fortalecer su armado internacional con escalas en 4 países y 2 continentes

Delineada la agenda internacional para el segundo semestre de 2026, el presidente Javier Milei apunta a una intensa gira con visitas oficiales a varios países de América Latina, Europa y Estados Unidos , con una combinación de ceremonias de asunción, encuentros bilaterales y participación en foros multilaterales.

La Casa Rosada trabaja sobre un cronograma que todavía puede sufrir modificaciones, aunque ya tiene definidas varias escalas. El Ejecutivo busca aprovechar el nuevo escenario político regional tras los recientes cambios de gobierno y, al mismo tiempo, mantener presencia en los principales encuentros internacionales previstos para los próximos meses.

Empezando por países aledaños, las primeras actividades del Presidente tendrán como destino América Latina. La agenda iniciaría el 28 de julio con una visita a Perú para asistir a la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori. Pegadito en cronograma , el 7 de agosto acompañará con su presencia la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia.

En este marco, el gobierno evalúa una posible visita a Ecuador con el objetivo de concretar una reunión bilateral con el mandatario Daniel Noboa , aunque esa chance todavía depende de la confirmación oficial de ambas partes.

La intención del Ejecutivo consiste en fortalecer la relación con gobiernos identificados con la centroderecha y la derecha que ganaron protagonismo en la región durante el último tiempo. La administración libertaria considera que ese escenario abre la posibilidad de impulsar un espacio político con mayor peso dentro de los organismos internacionales . Esa construcción también explica la intensa actividad diplomática que fue desplegada hasta entonces en Casa Rosada.

En los últimos días, Balcarce 50 vio pasar a: el vicepresidente de Perú, Luis Fernando Galarreta Belarde; el presidente paraguayo, Santiago Peña; el vicepresidente, Pedro Alliana; el asesor del dirigente chileno José Antonio Kast, Cristian Valenzuela; y el embajador de Chile en la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, en reuniones encabezadas por el asesor presidencial Santiago Caputo.

Santiago Caputo se reunió con representantes de Trump en Estados Unidos EFE

De Londres a Mar-a-Lago

Sin embargo, la agenda no se queda en LATAM. El calendario también contempla dos viajes a Estados Unidos, el primero hacia fines de septiembre, cuando Milei participe de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Y el segundo para comienzos de diciembre en Mar-a-Lago, Florida, donde se desarrollará la Cumbre del G20 entre el 14 y el 16 de este mes.

Además, la Casa Rosada proyecta un viaje a Londres para fines de octubre, luego de varias postergaciones. Allí, el Presidente participará de una conferencia sobre metales. Desde el Gobierno justifican el interés por ese evento al sostener que "en Londres arbitran los principales bufetes del mundo árabe", según explicó una fuente oficial.

Por último y hasta entonces, la planificación concluiría con una visita a París, ciudad que será sede de una nueva edición de Argentina Week entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. El encuentro reunirá a funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios argentinos. En paralelo, el Gobierno tampoco descarta una reunión bilateral entre Javier Milei y el presidente francés Emmanuel Macron, aunque ese encuentro todavía no cuenta con una confirmación oficial.