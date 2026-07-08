Javier Milei se verá con 12 gobernadores en Tucumán, donde buscará rememorar la foto del Pacto de Mayo

El presidente Javier Milei buscará mostrar este miércoles una nueva foto de respaldo político junto a gobernadores aliados durante la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán, en una estrategia que comparte con el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli , para recomponer el vínculo con las provincias.

En la Casa Rosada estiman que asistirán al menos 12 mandatarios provinciales y consideran que la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete abrió una nueva etapa en la relación con los gobernadores. El objetivo es reeditar una imagen similar a la de 2024, cuando Milei reunió a varios de ellos para la firma del Pacto de Mayo.

No descartan que antes del acto haya un encuentro entre representantes del Gobierno nacional y los gobernadores, como ocurrió durante la jura de Santilli en la Casa Rosada, ceremonia a la que asistieron 13 de los 24 mandatarios provinciales.

A su vez, Milei regresará rápidamente a Buenos Aires ya que participará este jueves por la mañana del Tedeum en la Catedral Metropolitana.

La reconstrucción del diálogo con las provincias es uno de los principales desafíos que asumió Santilli desde su desembarco en la Jefatura de Gabinete. En la previa habrá un encuentro de la mesa política en Balcarce 50, donde se avanzará en la estrategia con los espacios dialoguistas.

Por el momento, desde el entorno de Santilli no piensan en convocatorias masivas por lo que apuestan a reuniones individuales. El Gobierno considera clave recomponer esos vínculos de cara a la agenda legislativa.

La Casa Rosada necesita respaldo para avanzar con la reforma electoral, especialmente con la eliminación de las PASO, y también para comenzar a delinear los primeros acuerdos políticos con vistas a las elecciones de 2027.

Previamente, esperan una sesión en el Senado para el 16 de julio, donde intentarán avanzar con ascensos militares, pliegos judiciales, Ley Hojarasca, Inviolabilidad de la Propiedad Privada y cambios en el Régimen de Zonas Frías.