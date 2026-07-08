Cornejo se diferenció de Milei y confirmó una decisión electoral clave para el 2027

En medio de las discusiones políticas por la intención del Gobierno nacional de eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el gobernador Alfredo Cornejo se desmarcó de la postura tomada por el presidente Javier Milei y confirmó que en Mendoza habrá PASO en los comicios de 2027.

Lo llamativo de esta decisión política clave fue el contexto en el que fue realizada. La sentencia de Cornejo fue ante el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, a quien recibió este martes en la Casa de Gobierno.

Durante la reunión los dos dirigentes dialogaron sobre el escenario político nacional y provincial, según informó el Gobierno provincial mediante una gacetilla de prensa. Consultado por el embajador sobre las elecciones de 2027, Cornejo señaló que “en Mendoza no vamos a suspender las PASO. En la provincia va a haber elecciones primarias”.

La confirmación de esta postura diferencia al gobernador mendocino del presidente Javier Milei, quien impulsa la eliminación de las elecciones primarias a nivel nacional, en el marco de la reforma electoral que presentó el oficialismo en el Congreso.

Sin embargo, hasta el momento el Gobierno nacional no ha conseguido los respaldos de sectores aliados para que esa iniciativa avance.

El gobernador confirmó la continuidad de las PASO en Mendoza durante una reunión con el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg.

Como moneda de cambio el Ejecutivo nacional ofreció a algunos gobernadores afines la posibilidad de habilitar las listas colectoras, para que puedan presentarse distintas listas de candidatos a diputados nacionales junto a un mismo candidato presidencial.

En el cornejismo no le cierran la posibilidad a la eliminación o suspensión de las PASO a nivel nacional, pero la intención es que las elecciones a gobernador del año que viene se realicen de forma desdoblada a las nacionales.

En ese sentido, el gobernador ratificó que en ese escenario local continuarán habilitadas las primarias para resolver las candidaturas de todos los espacios políticos que se presenten a los comicios locales.