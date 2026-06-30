El mensaje de Alfredo Cornejo tras la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete
Tras la ceremonia encabezada por Javier Milei, el gobernador de Mendoza publicó un mensaje sobre el nuevo escenario político nacional.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se pronunció este martes luego de que Diego Santilli jurara como nuevo jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, en reemplazo de Manuel Adorni. A través de su cuenta de X, el mandatario mendocino le deseó éxito en la nueva función y destacó su capacidad para afrontar el desafío.
La ceremonia de asunción se llevó a cabo en la Casa Rosada y fue encabezada por el presidente Javier Milei. Del acto participaron ministros nacionales, referentes del oficialismo de distintos espacios, 14 gobernadores y el propio Manuel Adorni, quien dejó el cargo tras la decisión del Gobierno nacional.
Tras la jura, Cornejo compartió un mensaje público dirigido al flamante funcionario nacional. “En esta nueva etapa como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, le deseo éxitos a Diego Santilli. Tiene las capacidades y herramientas necesarias para seguir trabajando por una Argentina con más desarrollo y oportunidades”, escribió el gobernador mendocino en X.
Santilli destacó el respaldo de los gobernadores
Luego del acto, Diego Santilli agradeció la presencia de los mandatarios provinciales que asistieron a la ceremonia y valoró el trabajo conjunto que, según sostuvo, permitió avanzar con reformas impulsadas por el Gobierno nacional.
“Tengo mucho agradecimiento porque venimos logrando leyes estructurales para la República Argentina que no habían sucedido en 50 años o más en nuestro país. Y es por un trabajo en conjunto que venimos haciendo, así que agradecerles la presencia. El Presidente también les agradeció, es una linda y buena señal”, expresó el nuevo jefe de Gabinete.
Además, varios gobernadores modificaron sus agendas para asistir al acto y luego pasaron por el despacho de Santilli para felicitarlo y desearle éxito en el inicio de su gestión.
Qué dijo sobre la salida de Manuel Adorni
La situación de Manuel Adorni también fue uno de los temas abordados durante la rueda de prensa posterior a la ceremonia. Consultado por el futuro del exjefe de Gabinete, Santilli evitó emitir opiniones sobre la situación judicial que enfrenta y remarcó que su prioridad será asumir las responsabilidades del nuevo cargo.
“No tengo que juzgar la situación. Yo tengo que asumir un rol, que es el que el Presidente me acaba de dar. Manuel Adorni se va a ir a defender en la justicia, sin fueros y sin privilegios, y ahí estará. No tengo que determinar cuál fue la visión de uno u otro. A mí me toca asumir un nuevo rol”, afirmó.
Durante el acto de traspaso, Adorni se despidió con prolongados abrazos de los integrantes del gabinete nacional. Sin embargo, no hubo saludo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una de las dirigentes que más lo había cuestionado en los últimos meses.
El mensaje de Alfredo Cornejo se sumó así a las felicitaciones que recibió Diego Santilli tras asumir la conducción de la Jefatura de Gabinete, en una jornada marcada por el respaldo de gobernadores y dirigentes del oficialismo al inicio de una nueva etapa dentro del gobierno de Javier Milei.