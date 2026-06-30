El mensaje de Alfredo Cornejo tras la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete

Tras la ceremonia encabezada por Javier Milei, el gobernador de Mendoza publicó un mensaje sobre el nuevo escenario político nacional.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se pronunció este martes luego de que Diego Santilli jurara como nuevo jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, en reemplazo de Manuel Adorni. A través de su cuenta de X, el mandatario mendocino le deseó éxito en la nueva función y destacó su capacidad para afrontar el desafío.

La ceremonia de asunción se llevó a cabo en la Casa Rosada y fue encabezada por el presidente Javier Milei. Del acto participaron ministros nacionales, referentes del oficialismo de distintos espacios, 14 gobernadores y el propio Manuel Adorni, quien dejó el cargo tras la decisión del Gobierno nacional.

Tras la jura, Cornejo compartió un mensaje público dirigido al flamante funcionario nacional. “En esta nueva etapa como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, le deseo éxitos a Diego Santilli. Tiene las capacidades y herramientas necesarias para seguir trabajando por una Argentina con más desarrollo y oportunidades”, escribió el gobernador mendocino en X.

En esta nueva etapa como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, le deseo éxitos a @diegosantilli. Tiene las capacidades y herramientas necesarias para seguir trabajando por una Argentina con más desarrollo y oportunidades. pic.twitter.com/1Ocb9Jug7L — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 30, 2026 Santilli destacó el respaldo de los gobernadores Luego del acto, Diego Santilli agradeció la presencia de los mandatarios provinciales que asistieron a la ceremonia y valoró el trabajo conjunto que, según sostuvo, permitió avanzar con reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

“Tengo mucho agradecimiento porque venimos logrando leyes estructurales para la República Argentina que no habían sucedido en 50 años o más en nuestro país. Y es por un trabajo en conjunto que venimos haciendo, así que agradecerles la presencia. El Presidente también les agradeció, es una linda y buena señal”, expresó el nuevo jefe de Gabinete.