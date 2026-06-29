"No está muerto": qué dijo Cornejo sobre las elecciones de la UNCuyo
El Gobernador dio su análisis respecto a los comicios de la semana pasada y la derrota del oficialismo frente al espacio opositor.
El gobernador Alfredo Cornejo dialogó este lunes con los medios de comunicación y dio un análisis respecto al resultado de las elecciones de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), donde el oficialismo fue derrotado por la oposición, encabezada por la rectora electa, Adriana García.
El mandatario, que también opinó sobre la renuncia de Manuel Adorni como jefe de gabinete de la Nación, rechazó todas las interpretaciones que surgieron -principalmente por el lado del peronismo- de que este resultado universitario podría "traspolarse" a las elecciones ejecutivas de la provincia que se desarrollarán en el 2027.
"Creo que son un poquito antojadizos todos esos análisis que dicen que porque el peronismo y el kirchnerismo ganó el rectorado de la Universidad, la provincia podría cambiar de signo político. Yo no veo esa traspolación de esa elección a las elecciones provinciales y nacionales", comentó Cornejo.
Sin embargo, lanzó una alerta al propio oficialismo, al sostener que "el peronismo, el kirchnerismo no están muertos en Mendoza. Lograron juntarse, unirse y capitalizar el descontento salarial que hay en la universidad", asoció el gobernador, quien dijo que adhiere a esa hipótesis que lanzó la semana pasada Gabriel Fidel, excandidato a rector por el oficialismo.
Pero además, aseguró que la UNCuyo está "partida" entre los filoradicales y filoperonistas: "Algo que no he leído en ningún lado es que la elección que ganó Esther Sánchez y Gabriel Fidel (ndr: en 2022) fue 50% a 49%, con un 1% de voto en blanco hace 4 años atrás, contra la misma candidata de esta elección", Adriana García.
Ante esto, sostuvo que la universidad "está 50 y 50 partida, y ese mismo espacio ganó 8 de las 12 elecciones de decanatos anteriormente. Con lo cual es una lectura que, para hacerla muy fina, es obvio que está partida 50-50 y se ha desequilibrado para el lado peronista-kirchnerista en esa elección".
De esta forma, el radical insistió que la derrota del oficialismo se dio más que nada por una "situación salarial y del Damsu, más que de consideraciones político-partidarias, aunque las hay, porque es obvio que las hay de ambos lados. Pero no veo que vaya mucho más allá de de eso".
Trabajar en conjunto con la UNCuyo
Cornejo aprovechó para sostener que su gobierno ha trabajado bien con la actual gestión de la UNCuyo, "así como también con la UTN, que también tiene una afiliación parecida a esta nueva conducción".
De esta forma, dijo que aspiran "a seguir trabajando en la misma sintonía con la nueva conducción. Creo que tenemos la obligación de de trabajar en la misma dirección, y la vocación de mi Gobierno va ser seguir trabajando como veníamos haciéndolo, y aprovecho para para saludar a la rectora electa".