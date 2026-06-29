"No está muerto": qué dijo Cornejo sobre las elecciones de la UNCuyo

El Gobernador dio su análisis respecto a los comicios de la semana pasada y la derrota del oficialismo frente al espacio opositor.

El gobernador Alfredo Cornejo dialogó este lunes con los medios de comunicación y dio un análisis respecto al resultado de las elecciones de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), donde el oficialismo fue derrotado por la oposición, encabezada por la rectora electa, Adriana García.

El mandatario, que también opinó sobre la renuncia de Manuel Adorni como jefe de gabinete de la Nación, rechazó todas las interpretaciones que surgieron -principalmente por el lado del peronismo- de que este resultado universitario podría "traspolarse" a las elecciones ejecutivas de la provincia que se desarrollarán en el 2027.

"Creo que son un poquito antojadizos todos esos análisis que dicen que porque el peronismo y el kirchnerismo ganó el rectorado de la Universidad, la provincia podría cambiar de signo político. Yo no veo esa traspolación de esa elección a las elecciones provinciales y nacionales", comentó Cornejo.

Sin embargo, lanzó una alerta al propio oficialismo, al sostener que "el peronismo, el kirchnerismo no están muertos en Mendoza. Lograron juntarse, unirse y capitalizar el descontento salarial que hay en la universidad", asoció el gobernador, quien dijo que adhiere a esa hipótesis que lanzó la semana pasada Gabriel Fidel, excandidato a rector por el oficialismo.

El gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora, Hebe Casado. Prensa Gobierno Pero además, aseguró que la UNCuyo está "partida" entre los filoradicales y filoperonistas: "Algo que no he leído en ningún lado es que la elección que ganó Esther Sánchez y Gabriel Fidel (ndr: en 2022) fue 50% a 49%, con un 1% de voto en blanco hace 4 años atrás, contra la misma candidata de esta elección", Adriana García.