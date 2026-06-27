Mendoza será sede de la segunda Cumbre Internacional de Minería Sostenible

Así lo anunció el gobernador Alfredo Cornejo en su exposición durante un encuentro internacional sobre minería realizado en Los Andes, Chile.

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó este viernes que Mendoza será sede de la segunda edición de la Cumbre Internacional de Minería Sostenible, la cual se desarrollará entre el 18 y el 20 de noviembre. Lo hizo durante un encuentro binacional minero desarrollado en Chile.

Durante su exposición en el encuentro internacional “Cordillera que une: Minería binacional y el Paso Los Libertadores como ejes de integración Chile-Argentina”, realizado en la ciudad de Los Andes, Chile, el Gobernador invitó a autoridades, empresarios e inversores a participar del evento que se realizará en la provincia.

Mendoza vuelve a estar en el epicentro de la minería mundial. Hoy anuncié que realizaremos la Segunda Cumbre Internacional de Minería Sostenible, el próximo 19 y 20 de noviembre, aprovechando nuestra visita a Chile para participar del encuentro internacional "Cordillera que une:… pic.twitter.com/O9LIrA1o8n — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 26, 2026 “La primera edición de la Cumbre nos posicionó como un espacio para debatir minería moderna, financiamiento e inversiones. Esta segunda edición nos encuentra con avances concretos en exploración, planificación, desarrollo de proveedores y articulación con mercados internacionales”, señaló Cornejo en su cuenta de X.

El encuentro binacional de minería en Los Andes Durante el evento en Chile, Cornejo se refirió a la minería como uno de los pilares de la diversificación de la matriz productiva, la generación de empleo y la atracción de inversiones, enfatizando en la importancia de generar una actividad sustentable y con respaldo social.