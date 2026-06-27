Mercados: ¿quiénes son los accionistas multimillonarios de SpaceX?

Tras protagonizar la mayor salida a Bolsa (OPA) de la historia, ahora SpaceX , la empresa aeroespacial y de IA de Elon Musk , el dueño de Tesla , sacude el mercado de deuda con una colocación de bonos por 25.000 millones de dólares .

Vale señalar que la compañía recibió una demanda que rondó los 90.000 millones de dólares lo que llevó a elevar la emisión en 5.000 millones más de los estimado por el mercado , dado el fuerte interés de los inversores.

SpaceX emitió bonos en cinco tramos diferentes, con vencimientos entre 2031 y 2056, y los retornos varían desde el 5,35% para los que vencen en 2031 hasta el 6,65% para los de 2056. Fueron 7.000 millones de dólares en bonos 2031, 6.000 millones en bonos 2033, 6.000 millones en bonos 2036, 2.500 millones en bonos 2046 y 3.500 millones en bonos 2056.

Los bonos constituirán obligaciones no garantizadas de SpaceX y tendrán la misma prelación de pago que todas las deudas, pasivos y demás obligaciones no subordinadas, presentes y futuras de la compañía. Con esta operación, la firma del magnate dueño de Tesla busca asegurar la financiación que necesita para mantener el ritmo de desarrollo de la IA.

Pese a que el optimismo es máximo y que los planes y promesas de Musk son muy ambiciosos, sigue habiendo muchas dudas sobre el futuro de la compañía que, tras debutar días atrás, las opciones sobre acciones de SpaceX mostraron aproximadamente un 15% de probabilidad de que la acción suba un 50%, y una posibilidad similar de que pierda la mitad de su valor en los próximos tres meses, según Susquehanna International Group.

Mercados expectantes

Cabe señalar que luego del debut la acción operó en baja durante las jornadas siguientes, aunque todavía sigue más de 15% arriba de su salida a bolsa.

Pero la histórica OPA de SpaceX no solo ha convertido la participación de Musk en una de las mayores fortunas corporativas del mundo, sino que según Kai Nicol-Schwarz de la CNBC, la operación también ha creado miles de nuevos millonarios y ha elevado por encima de los 1.000 millones de dólares el valor de las participaciones de varios accionistas relevantes. O sea, la OPA de SpaceX ha convertido antiguas apuestas privadas en enormes fortunas bursátiles.

Ahora bien, ¿quiénes son sus multimillonarios socios-inversores?

• Uno de los grandes accionistas institucionales es Valor Equity Partners, firma que posee una participación valorada en unos 96.600 millones de dólares, aunque en su mayor parte corresponde a clientes de la entidad. Su fundador y consejero delegado, Antonio Gracias, es una figura estrechamente vinculada a Musk desde hace más de dos décadas y forma parte del Consejo de Administración de SpaceX. También fue consejero de Tesla y ha colaborado con Musk en distintas iniciativas empresariales y políticas.

Laderos de Musk

• Entre los accionistas individuales destaca Luke Nosek, cofundador de PayPal y miembro del Consejo de SpaceX desde 2008. Su participación está valorada en aproximadamente 6.300 millones de dólares. Nosek también cofundó Founders Fund, junto con Peter Thiel, y posteriormente Gigafund. Su presencia en SpaceX refleja el peso que ha tenido el círculo inicial de PayPal en la construcción del ecosistema empresarial de Musk.

• Otra de las grandes fortunas generadas por SpaceX es la de Gwynne Shotwell, presidenta y directora de operaciones de la compañía. Una de las primeras contrataciones de Musk, Shotwell dirige el funcionamiento diario del grupo y posee una participación valorada en unos 2.400 millones de dólares. Su papel es considerado esencial dentro de SpaceX, ya que mientras Musk marca la visión estratégica y técnica de alto nivel, Shotwell se ha consolidado como la figura que garantiza la ejecución operativa, las relaciones comerciales y el cierre de contratos.

• Bret Johnsen, director financiero de SpaceX desde 2011, también se sitúa entre los grandes beneficiados. Su participación está valorada en torno a 1.200 millones de dólares. Johnsen es responsable de la estrategia financiera a largo plazo de la empresa y de sus operaciones financieras. Antes de unirse a SpaceX trabajó en compañías tecnológicas como Broadcom y Mindspeed Technologies.

Apuesta por SpaceX

No hay duda que SpaceX se ha convertido en uno de los grandes fenómenos bursátiles del año, impulsada por el entusiasmo de los inversores hacia los negocios de lanzamientos espaciales, satélites, inteligencia artificial, comunicaciones y defensa. La creación de riqueza ha sido extraordinaria, pero también depende de una valoración muy exigente.

La reciente corrección que sufrió la acción recuerda que parte de esa riqueza sigue atada a una cotización muy volátil. A pesar de todo, la OPA cambió la escala financiera de la compañía y ha convertido a varios de sus accionistas históricos en protagonistas de una de las mayores historias de creación de valor del mercado.