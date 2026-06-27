Cuenta DNI: cómo aprovechar los últimos descuentos de junio para el fin de semana

La Cuenta DNI del Banco Provincia mantiene descuentos clave para gastronomía y YPF Full durante el último fin de semana del mes. Cómo podes ahorrar hasta el 30.

Los descuentos de Cuenta DNI de junio están llegando a su fin. Foto: Freepik

Los usuarios de Cuenta DNI todavía tienen una oportunidad para ahorrar antes de que termine junio. Durante el último fin de semana del mes, la billetera virtual del Banco Provincia mantiene dos promociones con 25% de descuento, ideales para quienes planean aprovechar el sábado y domingo.

El 30 de junio será el último día para utilizar las promociones vigentes del mes. Además de estos beneficios especiales para sábado y domingo, la billetera virtual continúa ofreciendo descuentos en comercios de cercanía, ferias, garrafas y otros rubros.

Este fin de semana se terminan los descuentos de Cuenta DNI para los sábados y domingos de junio. Los dos descuentos de Cuenta DNI para este fin de semana Las promociones más destacadas para sábado y domingo son: