Cuenta DNI: cómo aprovechar los últimos descuentos de junio para el fin de semana
La Cuenta DNI del Banco Provincia mantiene descuentos clave para gastronomía y YPF Full durante el último fin de semana del mes. Cómo podes ahorrar hasta el 30.
Los usuarios de Cuenta DNI todavía tienen una oportunidad para ahorrar antes de que termine junio. Durante el último fin de semana del mes, la billetera virtual del Banco Provincia mantiene dos promociones con 25% de descuento, ideales para quienes planean aprovechar el sábado y domingo.
El 30 de junio será el último día para utilizar las promociones vigentes del mes. Además de estos beneficios especiales para sábado y domingo, la billetera virtual continúa ofreciendo descuentos en comercios de cercanía, ferias, garrafas y otros rubros.
Los dos descuentos de Cuenta DNI para este fin de semana
Las promociones más destacadas para sábado y domingo son:
- Gastronomía: 25% de descuento en comercios adheridos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con consumos de $32.000.
- YPF Full (gastronomía): 25% de descuento en locales adheridos. También tiene un tope de $8.000 por semana con compras de $32.000. La promoción no incluye la carga de combustibles.
Todos los descuentos de Cuenta DNI que siguen vigentes hasta el 30 de junio
- Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes. Tope de $6.000 por semana. Se alcanza con consumos de $30.000.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 semanales por persona. Se alcanza con compras de $15.000.
- Garrafas: 40% de descuento todos los días. Tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con consumos de $45.000.
- Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana. Se alcanza con consumos de $15.000.
- Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes. Se alcanza con consumos de $50.000 mensuales.
- Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
- Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en compras sin contacto realizadas en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos.
Con estos beneficios, Banco Provincia busca acompañar a sus más de 10 millones de usuarios con descuentos en consumos cotidianos y alternativas para ahorrar en las compras de todos los días.