Del campo a los datos: la tecnología redefine la forma de producir

Durante décadas, la capacidad de producir bien estuvo directamente asociada al conocimiento técnico del productor, a la calidad del suelo y a la eficiencia operativa dentro del establecimiento. Si bien estos factores siguen siendo fundamentales, una nueva competencia viene ganando importancia estratégica en el agronegocio: la capacidad de anticipar escenarios.

En un entorno marcado por las oscilaciones climáticas, la volatilidad de los mercados y márgenes cada vez más ajustados, la ventaja competitiva ya no radica únicamente en reaccionar rápidamente ante los problemas, sino en identificarlos antes de que ocurran. El agro ha entrado en la era de la anticipación, y los datos han pasado a ocupar un papel tan importante como la propia producción .

Esta transformación está modificando el perfil del productor agropecuario y haciéndolo cada vez más conectado dentro y fuera del establecimiento. Si antes el éxito de la operación dependía principalmente de la experiencia acumulada y del conocimiento práctico del campo , hoy exige una capacidad creciente para interpretar información y tomar decisiones con agilidad y precisión.

En un entorno marcado por las oscilaciones climáticas, la volatilidad de los mercados y márgenes cada vez más ajustados.

Los datos sobre clima, suelo, riego, equipos y desempeño operativo han pasado a formar parte de la rutina de gestión de los establecimientos. Cuando esta información se encuentra integrada en una única plataforma, el productor gana eficiencia, simplifica la toma de decisiones e identifica oportunidades para producir más, optimizar recursos y reducir costos a lo largo de toda la operación.

En un contexto marcado por la incertidumbre y la necesidad de una mayor eficiencia, la competitividad deja de depender únicamente de la capacidad de producir y pasa a estar cada vez más vinculada a la capacidad de transformar información en acción.

Esta necesidad de tomar decisiones más rápidas y precisas ha impulsado la adopción de tecnologías capaces de ampliar la visibilidad sobre lo que ocurre en el campo. En un escenario donde factores como el clima, la disponibilidad hídrica y el desempeño operativo pueden cambiar rápidamente, depender únicamente de la observación o de análisis puntuales ya no es suficiente.

Tecnología e información

El acceso a información en tiempo real permite al productor monitorear sus operaciones de manera más estratégica, identificar desvíos con anticipación y ajustar sus acciones antes de que pequeños problemas se conviertan en impactos significativos para la productividad y la rentabilidad del establecimiento.

Para que esta transformación sea posible, el sector también necesita evolucionar en la forma en que recopila y utiliza la información. Uno de los grandes desafíos de la agricultura digital no es la falta de datos, sino la capacidad de generar información verdaderamente representativa de la realidad del campo.

Durante años, el monitoreo de variables como la humedad del suelo estuvo limitado a análisis puntuales que no siempre reflejaban con precisión las condiciones de toda el área productiva. Hoy, nuevas tecnologías están ampliando esa capacidad de observación y permitiendo una comprensión más integral del entorno agrícola.

Al mismo tiempo, las plataformas de gestión han comenzado a desempeñar un papel cada vez más relevante al consolidar diferentes fuentes de información en un único entorno, transformando datos dispersos en conocimiento aplicable para la toma de decisiones.

Para que esta transformación sea posible, el sector también necesita evolucionar en la forma en que recopila y utiliza la información. Archivo.

En este proceso, tan importante como recopilar datos es transformarlos en información útil para la toma de decisiones. Uno de los desafíos que enfrentan los productores es precisamente gestionar datos provenientes de múltiples fuentes, muchas veces dispersos y difíciles de interpretar de manera integrada.

Plataformas de gestión, como la Plataforma Irricontrol, contribuyen a superar esta barrera al reunir información relacionada con el riego, el desempeño de los equipos y las condiciones operativas del establecimiento en un único entorno.

Esta visión consolidada permite un seguimiento más preciso de las operaciones, facilita la identificación de oportunidades de mejora y aporta mayor agilidad a la toma de decisiones, haciendo que la gestión del riego sea más eficiente y esté mejor alineada con las necesidades reales del campo.

Esta evolución también está transformando la forma en que se generan los datos en el agro. Si antes el monitoreo de la humedad del suelo dependía de análisis puntuales o de información con alcance limitado, hoy nuevas tecnologías permiten una visión mucho más amplia y precisa de las condiciones hídricas de las áreas productivas.

Un ejemplo es Cosmofield, una solución que utiliza tecnología CRNS para monitorear la humedad del suelo en tiempo real, de forma no invasiva y en grandes superficies, ampliando la calidad de la información disponible para el productor. Integrados a plataformas de gestión, estos datos dejan de ser simples indicadores técnicos y pasan a respaldar decisiones estratégicas relacionadas con el riego, el uso eficiente de los recursos y la planificación de las operaciones.

El resultado es una agricultura cada vez más conectada, capaz de reemplazar estimaciones por información concreta y transformar el conocimiento en una ventaja competitiva.

Nuevos tiempos

La tecnología permite una visión más amplia y precisa. En lugar de reaccionar únicamente cuando un problema ya está afectando la productividad, los productores comienzan a actuar de manera preventiva, identificando tendencias, anticipando riesgos y ajustando sus estrategias con mayor rapidez.

Este cambio es particularmente relevante en un contexto marcado por la volatilidad climática, donde pequeñas variaciones en las condiciones del suelo, del agua o del clima pueden generar impactos significativos en el desempeño de la campaña. Cuanto mayor sea la previsibilidad de la información disponible, mayor será también la capacidad de reducir incertidumbres y aumentar la eficiencia de las operaciones.

La capacidad de reunir, interpretar y transformar información en decisiones está redefiniendo la forma en que se gestionan los establecimientos agropecuarios. En un entorno cada vez más complejo e impredecible, la ventaja competitiva ya no estará únicamente en la capacidad de producir más, sino en la habilidad de anticipar escenarios, reducir riesgos y actuar antes de que los desafíos se conviertan en problemas.

* Luiz Alberto Roque, CEO de Bauer do Brasil y CEO de Irricontrol.