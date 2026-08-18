Plazo fijo: cuánto paga cada banco por $1.000.000 a 30 días

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene una tabla actualizada con las diferentes entidades financieras y sus respectivas Tasas Nominales Anuales (TNA) para plazo fijo . De esta manera, los ahorristas pueden comparar las tasas que ofrecen los bancos y elegir la alternativa que consideren más conveniente.

La Tasa Nominal Anual (TNA) es un indicador expresado en porcentaje que permite conocer cuánto se puede ganar o pagar en concepto de intereses durante un año. Se utiliza en diferentes productos financieros, como plazos fijos, préstamos y consumos con tarjeta, entre otras operaciones. En este caso, las tasas corresponden a colocaciones online a 30 días.

Entre los bancos tradicionales, encontramos tasas que van desde el 16% hasta el 19,5%. Una inversión de $1.000.000 a 30 días puede dejar un total de $1.015.616 en el Banco Nación, que ofrece una TNA del 19%. En el caso del Banco Galicia, con una tasa del 17,5%, el monto al vencimiento alcanza los $1.014.384. Por su parte, con una TNA del 16%, el Banco Santander permite obtener un total de $1.013.151 al finalizar el plazo.

También aparecen otras entidades entre los principales bancos, con tasas que se mantienen en niveles similares. BBVA y Banco Macro ofrecen una TNA del 18,5%, mientras que ICBC llega al 17,7%. Por su parte, Banco Ciudad ofrece una tasa del 17%, mientras que Banco Credicoop se ubica en el 17,5%. En el caso del Banco Provincia, la tasa informada para clientes es del 19,5%.

En el caso de los bancos más pequeños, encontramos tasas un poco más altas. Tanto Banco BICA S.A. como Banco CMF S.A. ofrecen una TNA del 22%, lo que permite alcanzar aproximadamente $1.018.082 después de 30 días. Por su parte, Banco Voii ofrece una tasa del 21,75%, mientras que Banco Mariva y Bibank llegan al 21,5%.

También se destaca Banco del Sol, con una TNA del 21%. Entre las entidades que superan el 20% anual aparece el Banco Provincia de Córdoba, con una tasa del 20,75%, seguido por el Banco Hipotecario, que ofrece un 20,5% para no clientes, y Banco Dino, con una TNA del 20%.

El rendimiento también depende de la modalidad de inversión. Foto: Shutterstock

Más abajo encontramos tasas similares a las de los bancos tradicionales. Banco de Formosa S.A. y Banco del Chubut S.A. coinciden en una TNA del 18,5%, mientras que Banco de Comercio S.A. ofrece una tasa del 19%. Por su parte, Banco Comafi Sociedad Anónima publica una TNA del 18%.

En este sentido, la ganancia del plazo fijo puede variar según la entidad elegida y la modalidad utilizada para realizar la inversión. Por eso, antes de constituirlo, es importante comparar las tasas que ofrecen los distintos bancos y verificar las condiciones de cada operación, ya que incluso dentro de una misma entidad el rendimiento puede cambiar según el canal elegido y el plazo.