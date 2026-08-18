Plazo fijo: cuánto paga cada banco por $1.000.000 a 30 días
Plazo fijo: la rentabilidad puede variar significativamente entre bancos, haciendo crucial la comparación para maximizar ganancias.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene una tabla actualizada con las diferentes entidades financieras y sus respectivas Tasas Nominales Anuales (TNA) para plazo fijo. De esta manera, los ahorristas pueden comparar las tasas que ofrecen los bancos y elegir la alternativa que consideren más conveniente.
La Tasa Nominal Anual (TNA) es un indicador expresado en porcentaje que permite conocer cuánto se puede ganar o pagar en concepto de intereses durante un año. Se utiliza en diferentes productos financieros, como plazos fijos, préstamos y consumos con tarjeta, entre otras operaciones. En este caso, las tasas corresponden a colocaciones online a 30 días.
Las tasas en los principales bancos
Entre los bancos tradicionales, encontramos tasas que van desde el 16% hasta el 19,5%. Una inversión de $1.000.000 a 30 días puede dejar un total de $1.015.616 en el Banco Nación, que ofrece una TNA del 19%. En el caso del Banco Galicia, con una tasa del 17,5%, el monto al vencimiento alcanza los $1.014.384. Por su parte, con una TNA del 16%, el Banco Santander permite obtener un total de $1.013.151 al finalizar el plazo.
También aparecen otras entidades entre los principales bancos, con tasas que se mantienen en niveles similares. BBVA y Banco Macro ofrecen una TNA del 18,5%, mientras que ICBC llega al 17,7%. Por su parte, Banco Ciudad ofrece una tasa del 17%, mientras que Banco Credicoop se ubica en el 17,5%. En el caso del Banco Provincia, la tasa informada para clientes es del 19,5%.
Las tasas más altas
En el caso de los bancos más pequeños, encontramos tasas un poco más altas. Tanto Banco BICA S.A. como Banco CMF S.A. ofrecen una TNA del 22%, lo que permite alcanzar aproximadamente $1.018.082 después de 30 días. Por su parte, Banco Voii ofrece una tasa del 21,75%, mientras que Banco Mariva y Bibank llegan al 21,5%.
También se destaca Banco del Sol, con una TNA del 21%. Entre las entidades que superan el 20% anual aparece el Banco Provincia de Córdoba, con una tasa del 20,75%, seguido por el Banco Hipotecario, que ofrece un 20,5% para no clientes, y Banco Dino, con una TNA del 20%.
Más abajo encontramos tasas similares a las de los bancos tradicionales. Banco de Formosa S.A. y Banco del Chubut S.A. coinciden en una TNA del 18,5%, mientras que Banco de Comercio S.A. ofrece una tasa del 19%. Por su parte, Banco Comafi Sociedad Anónima publica una TNA del 18%.
En este sentido, la ganancia del plazo fijo puede variar según la entidad elegida y la modalidad utilizada para realizar la inversión. Por eso, antes de constituirlo, es importante comparar las tasas que ofrecen los distintos bancos y verificar las condiciones de cada operación, ya que incluso dentro de una misma entidad el rendimiento puede cambiar según el canal elegido y el plazo.