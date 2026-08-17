Plazo fijo: cuánto rinde invertir $6.000.000 a 30 días en agosto

Aunque la inversión en plazo fijo promete previsibilidad ante la inflación, las tasas varían considerablemente entre entidades y modalidades.

En la actualidad, quienes tienen ahorros en pesos pueden encontrar diferentes herramientas para obtener un rendimiento. Sin embargo, el plazo fijo continúa siendo una opción para quienes buscan previsibilidad, ya que desde el momento de constituirlo conocen la ganancia que obtendrán al finalizar el período.

Plazo fijo: cuánto se puede ganar con $6.000.000 a 30 días En el caso de una inversión de $6.000.000 a 30 días, el ahorrista puede conocer desde ahora la ganancia que obtendrá en los principales bancos o entidades más pequeñas. Para esto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) brinda una tabla donde se pueden comparar las diferentes alternativas y elegir la más conveniente.

Vale la pena destacar que las tasas son muy dispares entre sí y que también pueden variar según el plazo de tiempo que se elija y la modalidad. En el caso de los bancos que tienen mayor volumen de depósitos, encontramos tasas que van desde el 16% al 19,5%.

Particularmente, el Banco Nación ofrece una tasa del 19% para los plazos fijos constituidos de manera electrónica. Según el simulador oficial, invertir $6.000.000 a 30 días deja una ganancia de alrededor de $93.698,63, con un total de $6.093.698,63 al finalizar el plazo.

El plazo fijo es una opción segura para quienes no quieren arriesgar sus ahorros con otros métodos de inversión. Foto: Shutterstock Eso es en el caso de que la persona elija poner sus ahorros a través de un método electrónico. En el caso del plazo fijo presencial, la ganancia disminuye a $76.438,36, con una tasa que se reduce al 15,50% y una ganancia total de $6.076.438,36 al finalizar el plazo.