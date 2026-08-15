Plazo fijo: cuánto rinde invertir $500.000 a 30 días en agosto de 2026

Cada vez que un ahorrista inmoviliza sus pesos durante un mes, la cuenta central no es solamente cuánto recibirá al vencimiento. También importa qué canal utiliza, qué tasa ofrece la entidad y cuánto avanzan los precios durante ese período. Para un plazo fijo de $500.000, esas diferencias pueden representar varios miles de pesos.

Al 14 de agosto de 2026, el Banco Nación mantiene una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19% para los plazos fijos en pesos de personas humanas constituidos por canales electrónicos, dentro del tramo de 30 a 59 días. La tasa publicada oficialmente por la entidad permite actualizar el cálculo y conocer anticipadamente el resultado. El plazo mínimo para esta modalidad tradicional es de 30 días y, una vez confirmada la operación, el capital queda inmovilizado hasta la fecha elegida.

Con una inversión inicial de $500.000, el rendimiento se obtiene multiplicando el capital por la TNA y por los 30 días, para luego dividir el resultado por 365. La cuenta es la siguiente: $500.000 × 19% × 30 ÷ 365. El interés alcanza así los $7.808,22. Al vencimiento, el banco acreditará un total de $507.808,22, compuesto por el dinero depositado y la ganancia nominal.

El rendimiento correspondiente al período equivale a aproximadamente 1,56%. Si el ahorrista renovara mensualmente el capital y los intereses, y la tasa permaneciera sin cambios durante todo un año, la Tasa Efectiva Anual informada por la entidad sería del 20,75%.

La modalidad elegida modifica el resultado. Para las colocaciones efectuadas en una sucursal, Banco Nación publica una TNA del 15,50% en el mismo rango de 30 a 59 días. Bajo esa condición, los $500.000 producirían $6.369,86 y el monto final llegaría a $506.369,86. La diferencia frente a la operación digital asciende a $1.438,36 en apenas un mes. Además, el monto mínimo requerido es de $500 por los canales electrónicos y de $1.500 en ventanilla. La brecha responde a las condiciones comerciales que cada banco establece para incentivar el uso de sus plataformas digitales, por lo que conviene revisar la tasa antes de confirmar cada renovación.

El rendimiento nominal, sin embargo, no garantiza una mejora del poder adquisitivo. El INDEC informó que la inflación de julio de 2026 fue del 2,1%, mientras que este plazo fijo ofrece alrededor de 1,56% para 30 días. Si la suba de precios del próximo mes repitiera exactamente aquel porcentaje, la colocación quedaría cerca de 0,53 puntos porcentuales por debajo en términos reales. Esa comparación sirve solamente como referencia y no constituye un pronóstico: la inflación puede acelerar o desacelerar durante el período en el cual el dinero permanece depositado.

Qué revisar antes de colocar el dinero

Antes de realizar la operación, resulta conveniente comparar propuestas y considerar la necesidad de liquidez. El Banco Central explica que un plazo fijo tradicional no admite una cancelación anticipada, de modo que el dinero queda inmovilizado durante el tiempo pactado. La autoridad monetaria también ofrece un comparador oficial de tasas con las condiciones informadas por distintas entidades y aclara que es posible constituir la inversión en otro banco aunque no se sea cliente.

La decisión, por lo tanto, no debería apoyarse únicamente en la cifra final: también pesan el plazo, la expectativa de inflación y la posibilidad de necesitar esos fondos. Para un perfil conservador que prioriza previsibilidad, el instrumento permite conocer la ganancia desde el inicio, aunque no asegura superar el aumento del costo de vida.