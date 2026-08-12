Plazo fijo a 30 días: qué bancos ofrecen las mejores tasas

Las entidades ofrecen este miércoles TNA de entre 16% y 22,25% para depósitos online a 30 días; cuánto rinde una inversión de $100.000 según los datos del BCRA.

Las tasas de los plazos fijos cambian según el banco, el monto, el plazo y la vinculación del ahorrista con la entidad.

Con rendimientos que muestran diferencias de más de seis puntos porcentuales, comparar bancos volvió a ser una tarea clave antes de inmovilizar los ahorros. Este miércoles 12 de agosto, las entidades financieras ofrecen tasas nominales anuales de entre 16% y 22,25% para los plazos fijos tradicionales constituidos por canales digitales.

El relevamiento corresponde a depósitos intransferibles de $100.000 colocados durante 30 días. Los porcentajes fueron informados por las propias entidades al Banco Central bajo el Régimen Informativo de Transparencia. La comparación contempla los diez bancos con mayor volumen de depósitos y otras instituciones que permiten invertir sin ser cliente. Las tasas pueden modificarse durante la jornada o variar para otros montos y vencimientos, según aclara el comparador oficial del BCRA.

Cuánto pagan los principales bancos Entre las entidades de mayor tamaño, Banco Provincia presenta la TNA más alta para clientes, con 19,5%. Detrás se ubican Banco Nación, con 19%; Macro, con 18,5%; y BBVA, con 18,25%. Santander y Patagonia aparecen en el extremo inferior del listado, ambos con 16%. La siguiente tabla muestra el rendimiento aproximado de $100.000 durante 30 días:

No todas las propuestas están disponibles para quienes no poseen una cuenta. Dentro de este grupo, Banco Provincia informa una TNA del 21% para no clientes, superior al 19,5% que ofrece a sus usuarios. Credicoop, por su parte, mantiene el 17,5% en ambos casos. Para constituir un plazo fijo en otra entidad no es obligatorio abrir una cuenta: el dinero puede transferirse desde el banco de origen y, al vencimiento, el capital y los intereses regresan a esa misma cuenta.

Las entidades que ofrecen las tasas más altas Fuera de los diez bancos con mayor volumen de depósitos aparecen rendimientos superiores. Banco Meridian y Crédito Regional informan una TNA del 22,25% para clientes, mientras que Banco Bica, CMF y Reba ofrecen 22%. Banco Voii llega al 21,75%; Bibank, al 21,5%; Banco del Sol, al 21%; y Bancor, al 20,75%.