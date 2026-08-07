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Plazo fijo: banco por banco, las tasas de interés de agosto 2026

Plazo fijo: la rentabilidad en agosto 2026 se mueve entre el 16% y el 23% anual, impulsada por la competencia bancaria.

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Las tasas de los plazos fijos varían según el banco y el tipo de cliente. Foto: Shutterstock

Las tasas de los plazos fijos varían según el banco y el tipo de cliente. Foto: Shutterstock

Conocer las tasas de interés que ofrecen los bancos antes de realizar un plazo fijo permite comparar alternativas y elegir dónde invertir los ahorros en pesos. Este viernes 7 de agosto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó las tasas correspondientes a los depósitos a 30 días.

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas para clientes se ubican entre el 16% y el 19,5% de TNA. En el caso de las entidades financieras más pequeñas, las tasas informadas para plazos fijos online llegan hasta el 23%.

La diferencia entre las tasas que ofrecen las entidades se explica, entre otros factores, porque el BCRA mantiene desreguladas las tasas mínimas de interés para los depósitos a plazo fijo en pesos. Por eso, cada banco establece el rendimiento que ofrece a sus clientes.

Cr&eacute;dito Regional ofrece una de las tasas m&aacute;s altas para dep&oacute;sitos a 30 d&iacute;as, con una TNA del 23%. Foto: Shutterstock

Crédito Regional ofrece una de las tasas más altas para depósitos a 30 días, con una TNA del 23%. Foto: Shutterstock

Las tasas de los principales bancos

Entre las entidades con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia ofrece la tasa más alta para clientes, con un 19,5% de TNA, seguido por Banco Nación, con 19%. Estas son las tasas informadas para depósitos a 30 días:

  • Banco Nación: 19%.
  • Banco Galicia: 17,5%.
  • BBVA Argentina: 18,25%.
  • Banco Santander: 16%.
  • Banco Provincia: 19,5% para clientes y 21% para no clientes.
  • Banco Macro: 18,5%.
  • ICBC Argentina: 17,7%.
  • Banco Ciudad: 17%.
  • Banco Patagonia: 16%.
  • Banco Credicoop: 17,5% para clientes y no clientes.

Qué bancos ofrecen las tasas más altas

Al ampliar la comparación hacia otras entidades que informan tasas para plazos fijos online, aparecen rendimientos superiores al 20% anual. En este grupo, Crédito Regional ofrece la tasa más alta para clientes, con un 23% de TNA, mientras que Banco Meridian llega al 22,25%.

  • Banco Bica: 22%.
  • Banco CMF: 22%.
  • Banco Comafi: 18%.
  • Banco de Comercio: 19%.
  • Banco de Formosa: 18,5%.
  • Banco de Córdoba: 20,75%.
  • Banco del Chubut: 19%.
  • Banco del Sol: 21%.
  • Banco Dino: 20%.
  • Banco Hipotecario: 17% para clientes y 20,5% para no clientes.
  • Banco Julio: 19%.
  • Banco Mariva: 21,5%.
  • Banco Masventas: 19%.
  • Banco Meridian: 22,25% para clientes y 22% para no clientes.
  • Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19% para clientes y 15% para no clientes.
  • Banco Voii: 21,75%.
  • Bibank: 21,5%.
  • Crédito Regional: 23% para clientes y 22% para no clientes.
  • REBA: 22%.

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