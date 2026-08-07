Plazo fijo: banco por banco, las tasas de interés de agosto 2026

Plazo fijo: la rentabilidad en agosto 2026 se mueve entre el 16% y el 23% anual, impulsada por la competencia bancaria.

Las tasas de los plazos fijos varían según el banco y el tipo de cliente. Foto: Shutterstock

Conocer las tasas de interés que ofrecen los bancos antes de realizar un plazo fijo permite comparar alternativas y elegir dónde invertir los ahorros en pesos. Este viernes 7 de agosto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó las tasas correspondientes a los depósitos a 30 días.

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas para clientes se ubican entre el 16% y el 19,5% de TNA. En el caso de las entidades financieras más pequeñas, las tasas informadas para plazos fijos online llegan hasta el 23%.

La diferencia entre las tasas que ofrecen las entidades se explica, entre otros factores, porque el BCRA mantiene desreguladas las tasas mínimas de interés para los depósitos a plazo fijo en pesos. Por eso, cada banco establece el rendimiento que ofrece a sus clientes.

Crédito Regional ofrece una de las tasas más altas para depósitos a 30 días, con una TNA del 23%. Foto: Shutterstock Las tasas de los principales bancos Entre las entidades con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia ofrece la tasa más alta para clientes, con un 19,5% de TNA, seguido por Banco Nación, con 19%. Estas son las tasas informadas para depósitos a 30 días:

Banco Nación: 19%.

Banco Galicia: 17,5%.

BBVA Argentina: 18,25%.

Banco Santander: 16%.

Banco Provincia: 19,5% para clientes y 21% para no clientes.

Banco Macro: 18,5%.

ICBC Argentina: 17,7%.

Banco Ciudad: 17%.

Banco Patagonia: 16%.

Banco Credicoop: 17,5% para clientes y no clientes. Qué bancos ofrecen las tasas más altas Al ampliar la comparación hacia otras entidades que informan tasas para plazos fijos online, aparecen rendimientos superiores al 20% anual. En este grupo, Crédito Regional ofrece la tasa más alta para clientes, con un 23% de TNA, mientras que Banco Meridian llega al 22,25%.