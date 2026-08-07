Plazo fijo: banco por banco, las tasas de interés de agosto 2026
Plazo fijo: la rentabilidad en agosto 2026 se mueve entre el 16% y el 23% anual, impulsada por la competencia bancaria.
Conocer las tasas de interés que ofrecen los bancos antes de realizar un plazo fijo permite comparar alternativas y elegir dónde invertir los ahorros en pesos. Este viernes 7 de agosto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó las tasas correspondientes a los depósitos a 30 días.
Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas para clientes se ubican entre el 16% y el 19,5% de TNA. En el caso de las entidades financieras más pequeñas, las tasas informadas para plazos fijos online llegan hasta el 23%.
La diferencia entre las tasas que ofrecen las entidades se explica, entre otros factores, porque el BCRA mantiene desreguladas las tasas mínimas de interés para los depósitos a plazo fijo en pesos. Por eso, cada banco establece el rendimiento que ofrece a sus clientes.
Las tasas de los principales bancos
Entre las entidades con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia ofrece la tasa más alta para clientes, con un 19,5% de TNA, seguido por Banco Nación, con 19%. Estas son las tasas informadas para depósitos a 30 días:
- Banco Nación: 19%.
- Banco Galicia: 17,5%.
- BBVA Argentina: 18,25%.
- Banco Santander: 16%.
- Banco Provincia: 19,5% para clientes y 21% para no clientes.
- Banco Macro: 18,5%.
- ICBC Argentina: 17,7%.
- Banco Ciudad: 17%.
- Banco Patagonia: 16%.
- Banco Credicoop: 17,5% para clientes y no clientes.
Qué bancos ofrecen las tasas más altas
Al ampliar la comparación hacia otras entidades que informan tasas para plazos fijos online, aparecen rendimientos superiores al 20% anual. En este grupo, Crédito Regional ofrece la tasa más alta para clientes, con un 23% de TNA, mientras que Banco Meridian llega al 22,25%.
- Banco Bica: 22%.
- Banco CMF: 22%.
- Banco Comafi: 18%.
- Banco de Comercio: 19%.
- Banco de Formosa: 18,5%.
- Banco de Córdoba: 20,75%.
- Banco del Chubut: 19%.
- Banco del Sol: 21%.
- Banco Dino: 20%.
- Banco Hipotecario: 17% para clientes y 20,5% para no clientes.
- Banco Julio: 19%.
- Banco Mariva: 21,5%.
- Banco Masventas: 19%.
- Banco Meridian: 22,25% para clientes y 22% para no clientes.
- Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19% para clientes y 15% para no clientes.
- Banco Voii: 21,75%.
- Bibank: 21,5%.
- Crédito Regional: 23% para clientes y 22% para no clientes.
- REBA: 22%.