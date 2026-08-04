Plazo fijo en agosto: banco por banco, qué entidades ofrecen más del 20% a 30 días
Los bancos ofrecen tasas muy diferentes para los plazos fijos. Conocé qué entidades todavía superan el 20% anual para depósitos a 30 días.
El plazo fijo continúa perdiendo atractivo frente a otras alternativas de inversión debido a la baja de las tasas de interés. Sin embargo, todavía existen entidades financieras que ofrecen rendimientos superiores al 20% anual para depósitos a 30 días, por encima de lo que pagan los principales bancos del sistema.
Bancos que ofrecen más del 20%
- Crédito Regional Compañía Financiera: 23% (22,5% para no clientes).
- REBA Compañía Financiera: 23%.
- Banco Meridian: 22,25% (22% para no clientes).
- Banco BICA: 22%.
- Banco CMF: 22%.
- Banco Voii: 22%.
- Banco Mariva: 21,5%.
- Banco del Sol: 21%.
- BiBank: 21%.
- Banco de la Provincia de Córdoba: 20,75%.
- Banco Hipotecario: 20,5% para no clientes (17% para clientes).
- Banco Provincia: 21% para no clientes (19,5% para clientes).
Qué pagan los bancos con mayor volumen de depósitos
Entre las diez entidades con mayor volumen de depósitos, ninguna supera el 20% para clientes. La tasa más alta corresponde al Banco Provincia, con una TNA del 19,5% (21% para no clientes), seguido por Banco Nación con 19%, Banco Macro con 18,5% y BBVA con 18,25%. En el otro extremo aparecen Santander y Patagonia, ambos con una TNA del 16%.
En cambio, las entidades que ofrecen tasas superiores al 20% son, en su mayoría, bancos y compañías financieras de menor tamaño. Para quienes buscan otras alternativas de inversión, también existen algunas billeteras virtuales que, según el rendimiento del fondo y las condiciones de cada plataforma, pueden superar ese porcentaje, aunque sus tasas de interés pueden modificarse a diario.
Antes de constituir un plazo fijo, es recomendable comparar las tasas que ofrece cada entidad y verificar si existen requisitos específicos, como ser cliente del banco o realizar la operación a través de canales digitales. Una diferencia de algunos puntos porcentuales puede traducirse en una mayor ganancia al vencimiento.