Plazo fijo en agosto: banco por banco, qué entidades ofrecen más del 20% a 30 días

Los bancos ofrecen tasas muy diferentes para los plazos fijos. Conocé qué entidades todavía superan el 20% anual para depósitos a 30 días.

El plazo fijo continúa siendo una de las opciones más elegidas por pequeños ahorristas.

El plazo fijo continúa perdiendo atractivo frente a otras alternativas de inversión debido a la baja de las tasas de interés. Sin embargo, todavía existen entidades financieras que ofrecen rendimientos superiores al 20% anual para depósitos a 30 días, por encima de lo que pagan los principales bancos del sistema.

Bancos que ofrecen más del 20% Crédito Regional Compañía Financiera: 23% (22,5% para no clientes).

REBA Compañía Financiera: 23%.

Banco Meridian: 22,25% (22% para no clientes).

Banco BICA: 22%.

Banco CMF: 22%.

Banco Voii: 22%.

Banco Mariva: 21,5%.

Banco del Sol: 21%.

BiBank: 21%.

Banco de la Provincia de Córdoba: 20,75%.

Banco Hipotecario: 20,5% para no clientes (17% para clientes).

Banco Provincia: 21% para no clientes (19,5% para clientes). Comparar las tasas puede marcar una diferencia en la ganancia al vencimiento. Walter Moreno / MDZ Qué pagan los bancos con mayor volumen de depósitos Entre las diez entidades con mayor volumen de depósitos, ninguna supera el 20% para clientes. La tasa más alta corresponde al Banco Provincia, con una TNA del 19,5% (21% para no clientes), seguido por Banco Nación con 19%, Banco Macro con 18,5% y BBVA con 18,25%. En el otro extremo aparecen Santander y Patagonia, ambos con una TNA del 16%.

En cambio, las entidades que ofrecen tasas superiores al 20% son, en su mayoría, bancos y compañías financieras de menor tamaño. Para quienes buscan otras alternativas de inversión, también existen algunas billeteras virtuales que, según el rendimiento del fondo y las condiciones de cada plataforma, pueden superar ese porcentaje, aunque sus tasas de interés pueden modificarse a diario.