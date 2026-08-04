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Plazo fijo en agosto: banco por banco, qué entidades ofrecen más del 20% a 30 días

Los bancos ofrecen tasas muy diferentes para los plazos fijos. Conocé qué entidades todavía superan el 20% anual para depósitos a 30 días.

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El plazo fijo continúa siendo una de las opciones más elegidas por pequeños ahorristas.&nbsp;

El plazo fijo continúa siendo una de las opciones más elegidas por pequeños ahorristas. 

Foto: Shutterstock

El plazo fijo continúa perdiendo atractivo frente a otras alternativas de inversión debido a la baja de las tasas de interés. Sin embargo, todavía existen entidades financieras que ofrecen rendimientos superiores al 20% anual para depósitos a 30 días, por encima de lo que pagan los principales bancos del sistema.

Bancos que ofrecen más del 20%

  • Crédito Regional Compañía Financiera: 23% (22,5% para no clientes).
  • REBA Compañía Financiera: 23%.
  • Banco Meridian: 22,25% (22% para no clientes).
  • Banco BICA: 22%.
  • Banco CMF: 22%.
  • Banco Voii: 22%.
  • Banco Mariva: 21,5%.
  • Banco del Sol: 21%.
  • BiBank: 21%.
  • Banco de la Provincia de Córdoba: 20,75%.
  • Banco Hipotecario: 20,5% para no clientes (17% para clientes).
  • Banco Provincia: 21% para no clientes (19,5% para clientes).
Comparar las tasas puede marcar una diferencia en la ganancia al vencimiento.

Comparar las tasas puede marcar una diferencia en la ganancia al vencimiento.

Qué pagan los bancos con mayor volumen de depósitos

Entre las diez entidades con mayor volumen de depósitos, ninguna supera el 20% para clientes. La tasa más alta corresponde al Banco Provincia, con una TNA del 19,5% (21% para no clientes), seguido por Banco Nación con 19%, Banco Macro con 18,5% y BBVA con 18,25%. En el otro extremo aparecen Santander y Patagonia, ambos con una TNA del 16%.

En cambio, las entidades que ofrecen tasas superiores al 20% son, en su mayoría, bancos y compañías financieras de menor tamaño. Para quienes buscan otras alternativas de inversión, también existen algunas billeteras virtuales que, según el rendimiento del fondo y las condiciones de cada plataforma, pueden superar ese porcentaje, aunque sus tasas de interés pueden modificarse a diario.

Antes de constituir un plazo fijo, es recomendable comparar las tasas que ofrece cada entidad y verificar si existen requisitos específicos, como ser cliente del banco o realizar la operación a través de canales digitales. Una diferencia de algunos puntos porcentuales puede traducirse en una mayor ganancia al vencimiento.

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