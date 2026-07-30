Banco Nación: cuánto se gana con un plazo fijo de $3.000.000 a 30 días

Con una TNA del 19%, el Banco Nación paga $46.849 por un plazo fijo de $3.000.000 a 30 días, pero la ganancia se reduce al 15,5% en sucursal.

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas elegidas por quienes buscan invertir sus pesos con un rendimiento conocido desde el inicio. Aunque las tasas se mantienen por debajo de la inflación en algunos períodos, sigue siendo una opción para quienes priorizan la seguridad y la previsibilidad.

En este contexto, el Banco Nación ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19% para los plazos fijos constituidos por canales electrónicos a 30 días. En el caso de las operaciones realizadas en sucursal, la tasa es del 15,5%.

El plazo fijo es una de las opciones más seguras para invertir dinero Foto: Shutterstock Cuánto se gana con un plazo fijo de $3.000.000 De acuerdo con el simulador del Banco Nación, una inversión de $3.000.000 a 30 días realizada por home banking genera $46.849,32 en intereses. Al vencimiento, el ahorrista recibe un total de $3.046.849,32.

En cambio, si el plazo fijo se constituye en sucursal, con una TNA del 15,5%, la ganancia es de $38.219,18, por lo que el monto total al finalizar el plazo asciende a $3.038.219,18.

Tasas de los principales bancos Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, estas son las tasas informadas al Banco Central para plazos fijos a 30 días: