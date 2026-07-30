Anmat dio marcha atrás parcialmente con una prohibición: qué productos podrán venderse

La Anmat exceptuó a tres productos de limpieza de la marca Gorrión de una prohibición general de comercialización en la provincia de Buenos Aires.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) modificó una disposición que prohibía la comercialización de distintos productos domisanitarios de la marca Gorrión. Tras revisar nueva documentación presentada por la empresa, el organismo resolvió exceptuar a tres productos de limpieza registrados en la provincia de Buenos Aires.

La medida quedó establecida mediante la Disposición 4283/2026, que rectifica parcialmente una resolución anterior. Según explicó la Anmat, la autoridad sanitaria bonaerense confirmó que los registros de estos productos continúan vigentes, por lo que podrán seguir elaborándose, comercializándose y distribuyéndose dentro de esa jurisdicción.

El Gobierno designó al nuevo titular de la Anmat en la búsqueda de mejorar los controles tras el escándalo del fentanilo adulterado. Archivo Qué productos quedaron exceptuados de la prohibición La excepción alcanza únicamente a los siguientes productos de la marca Gorrión:

Limpiador líquido desodorante desinfectante para superficies, aroma lavanda (Registro N.º 30101).

Limpiador líquido desodorante desinfectante para superficies, aroma frutal (Registro N.º 30102).

Limpiador líquido desodorante desinfectante para superficies, aroma marina (Registro N.º 30103). Estos productos solo podrán comercializarse en la provincia de Buenos Aires, mientras que en el resto del país continúa vigente la prohibición.

Qué productos siguen prohibidos por la Anmat La disposición aclara que la modificación no cambia el resto de la medida sanitaria. Por ese motivo, continúa prohibida en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta electrónica la elaboración, uso, comercialización, publicidad y distribución de los siguientes productos de la marca Gorrión: