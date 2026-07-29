Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto por el feriado

Anses abonará en agosto las prestaciones con aumento del 1,89 por ciento y un calendario de pagos afectado por el feriado del 17 de agosto.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) transita los últimos pagos correspondientes a julio y muchos beneficiarios ya ponen el foco en los haberes de agosto. Aunque el organismo todavía no oficializó el cronograma, ya se conoce el porcentaje de aumento que recibirán las prestaciones y cómo quedará el calendario de pagos durante el octavo mes del año.

Además del incremento por movilidad, agosto tendrá un feriado nacional que interrumpirá el cronograma de pagos de Anses durante un día hábil.

Tras el feriado nacional, Anses reanudará el calendario de pagos el martes 18 de agosto. MDZ De cuánto es el aumento de Anses en agosto De acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, el aumento de agosto se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, informado por el Indec. En esta oportunidad, el incremento será del 1,89 por ciento, porcentaje que alcanzará a jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

En el caso de los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, también continuará el bono extraordinario de $70.000.

Cuándo es el feriado y cómo queda el calendario de pagos El lunes 17 de agosto será feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al tratarse de un día no laborable, Anses no realizará pagos durante esa jornada, por lo que el cronograma se reanudará el martes 18 de agosto con los beneficiarios que tenían asignada esa fecha.