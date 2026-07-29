Anses completa uno de los últimos pagos de julio: quiénes cobran este miércoles 29

Anses llega al cierre del mes con el último grupo de jubilados y pensionados que superan el haber mínimo. El pago depende de la terminación del DNI.

Anses completa este miércoles el cronograma de jubilaciones y pensiones de julio.

El mes está por terminar y Anses completa este miércoles 29 de julio uno de sus principales cronogramas. Será la última fecha de cobro para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, después de cinco jornadas distribuidas según la terminación del DNI.

Este grupo comenzó a cobrar el jueves 23 con los documentos terminados en 0 y 1. Luego avanzó el calendario de pagos con las terminaciones 2 y 3, 4 y 5 y 6 y 7. Este miércoles llegará finalmente el turno de los últimos beneficiarios.

Anses: quiénes cobran este miércoles Este miércoles 29 de julio cobran los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y tienen DNI terminados en 8 y 9. Con estas dos terminaciones quedará completo el cronograma correspondiente a este grupo.

Los haberes de julio incorporan el aumento del 2,15% establecido por la movilidad mensual, calculada a partir de la inflación de mayo.

El calendario de pagos de Anses llega a su última fecha para los haberes superiores a la mínima. Walter Moreno/Mdz Julio se queda sin sus principales pagos Con la acreditación de este miércoles, Anses habrá terminado los cronogramas de jubilaciones y pensiones del mes. Los beneficiarios de la mínima habían recibido sus haberes entre el 8 y el 22 de julio, mientras que quienes cobran por encima de ese monto comenzaron a recibirlos desde el 23.