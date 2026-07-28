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Anses encara los últimos pagos de julio: quiénes cobran este martes

Jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, junto a beneficiarios de la Prestación por Desempleo, recibirán sus pagos de julio este martes.

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El calendario de pagos de Anses entra en sus últimas dos jornadas.

El calendario de pagos de Anses entra en sus últimas dos jornadas.

Julio comienza a despedirse y el calendario de pagos de Anses también transita sus últimas fechas. Después de varias semanas con acreditaciones para jubilaciones, asignaciones familiares, AUH, Progresar y otras prestaciones, el organismo nacional ya se encuentra completando los últimos cronogramas del mes.

En esta etapa, el calendario de pagos quedó reducido a dos prestaciones. Por un lado, continúan cobrando los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo. Por el otro, avanza la Prestación por Desempleo, que también está llegando al cierre de su cronograma de julio.

Hoy cobran:

  • Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo con DNI terminados en 6 y 7.
  • Prestación por Desempleo con DNI terminados en 8 y 9.
Jubilaciones y Prestaci&oacute;n por Desempleo concentran los pagos previstos para este martes.

Jubilaciones y Prestación por Desempleo concentran los pagos previstos para este martes.

El cierre del calendario de pagos de Anses

Tras los pagos de este martes, el calendario de pagos de Anses quedará a un solo día de finalizar. El miércoles 29 de julio cobrarán los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo con DNI terminados en 8 y 9, completando así el cronograma previsto para este mes.

Con esa última acreditación, Anses dará por finalizados los pagos correspondientes a julio y comenzará a preparar el esquema que regirá durante agosto para todas las prestaciones del organismo.

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