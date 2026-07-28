Anses encara los últimos pagos de julio: quiénes cobran este martes

Jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, junto a beneficiarios de la Prestación por Desempleo, recibirán sus pagos de julio este martes.

El calendario de pagos de Anses entra en sus últimas dos jornadas.

Julio comienza a despedirse y el calendario de pagos de Anses también transita sus últimas fechas. Después de varias semanas con acreditaciones para jubilaciones, asignaciones familiares, AUH, Progresar y otras prestaciones, el organismo nacional ya se encuentra completando los últimos cronogramas del mes.

En esta etapa, el calendario de pagos quedó reducido a dos prestaciones. Por un lado, continúan cobrando los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo. Por el otro, avanza la Prestación por Desempleo, que también está llegando al cierre de su cronograma de julio.

Hoy cobran:

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo con DNI terminados en 6 y 7.

Prestación por Desempleo con DNI terminados en 8 y 9. Jubilaciones y Prestación por Desempleo concentran los pagos previstos para este martes. ALF PONCE MERCADO / MDZ El cierre del calendario de pagos de Anses Tras los pagos de este martes, el calendario de pagos de Anses quedará a un solo día de finalizar. El miércoles 29 de julio cobrarán los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo con DNI terminados en 8 y 9, completando así el cronograma previsto para este mes.