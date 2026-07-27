Anses: quiénes cobran este martes 28 de julio según su DNI

La última semana de julio concentra los últimos pagos del calendario mensual de Anses . Este martes 28, el organismo acreditará haberes a jubilados y pensionados que superan la mínima y completará el cronograma de la Prestación por Desempleo, en ambos casos según la terminación del DNI.

El esquema establece que mañana será el turno de los jubilados y pensionados cuyos ingresos superan un haber mínimo y poseen documentos finalizados en 6 y 7. También cobrarán los titulares de la Prestación por Desempleo con DNI terminados en 8 y 9. De esta manera, este último beneficio llegará al cierre de su cronograma mensual. Las fechas fueron confirmadas en el calendario de pagos de julio.

El pago de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo comenzó el jueves 23 de julio con los documentos terminados en 0 y 1 . El viernes 24 fue el turno de las terminaciones 2 y 3, mientras que este lunes 27 cobraron quienes tienen DNI finalizados en 4 y 5.

Tras la acreditación prevista para este martes, el cronograma concluirá el miércoles 29 con los beneficiarios cuyos documentos terminan en 8 y 9. Los depósitos se realizan en la cuenta bancaria declarada ante Anses y los fondos pueden utilizarse mediante tarjeta de débito o retirarse por cajero automático.

También recibirán su pago este martes las personas alcanzadas por la Prestación por Desempleo cuyos documentos terminan en 8 y 9. Este grupo cerrará el esquema iniciado el miércoles 22 de julio con los DNI finalizados en 0 y 1. El calendario continuó el jueves 23 con las terminaciones 2 y 3; el viernes 24, con 4 y 5; y este lunes 27, con 6 y 7.

El beneficio está destinado a trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin causa, finalizaron un contrato o perdieron su empleo por razones ajenas a su voluntad, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Qué otras asignaciones siguen vigentes

Además de los grupos con fecha específica para el 28 de julio, permanecen abiertos los períodos de pago de otras prestaciones. La Asignación por Maternidad se encuentra disponible para todas las terminaciones de documento desde el 14 de julio hasta el 11 de agosto. Las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción tienen un plazo comprendido entre el 13 de julio y el 11 de agosto. A su vez, las Asignaciones Familiares correspondientes a Pensiones No Contributivas mantienen su período habilitado desde el 8 de julio hasta el 11 de agosto. En estos casos, la fecha concreta puede revisarse de manera individual.

Para confirmar el día y el lugar de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a Mi Anses con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Otra opción es utilizar la consulta disponible en el sitio del organismo e informar el número de beneficio o CUIL. El sistema detalla la fecha asignada y la entidad bancaria correspondiente. Una vez acreditado, el dinero permanece depositado en la cuenta, por lo que no es necesario retirarlo completo ni concurrir al banco el mismo día. Durante julio, las prestaciones incorporaron una actualización del 2,15%, calculada a partir de la variación de precios correspondiente a mayo.