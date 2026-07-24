Anses paga hasta $372.400 por desempleo: quiénes pueden cobrarlo

La prestación alcanza hasta $372.400 en julio y puede extenderse entre 2 y 12 meses, según los aportes realizados antes del despido.

Perder un empleo formal no solo interrumpe el ingreso mensual. También abre un período de incertidumbre durante el cual deben sostenerse gastos básicos, cobertura médica y responsabilidades familiares. Para acompañar esa transición, Anses dispone de una prestación económica dirigida a quienes quedaron desocupados por causas ajenas a su voluntad.

En julio de 2026, el seguro por desempleo tiene un piso de $186.200 y un máximo de $372.400 mensuales. Las cifras fueron actualizadas de acuerdo con la evolución del salario mínimo, vital y móvil. El importe que recibe cada persona no es uniforme: depende de sus remuneraciones anteriores y del tiempo durante el cual realizó aportes al sistema. Los valores oficiales pueden consultarse en los Indicadores Monetarios de la Seguridad Social.

Quiénes pueden cobrar la prestación por desempleo El beneficio está destinado a trabajadores registrados que fueron despedidos sin justa causa, terminaron un contrato o perdieron el puesto por circunstancias externas, como el cierre o la quiebra de una empresa. El portal oficial también incluye a quienes estaban comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo y al personal de casas particulares.

Además, contempla los ceses por mutuo acuerdo producidos desde el 6 de marzo de 2026, siempre que se presente la documentación correspondiente. Una renuncia voluntaria, en cambio, no habilita automáticamente el acceso. Los empleados permanentes deben acreditar al menos seis meses de aportes dentro de los tres años previos a la desvinculación. Para trabajadores eventuales o de temporada rigen condiciones específicas vinculadas con la actividad acumulada durante el último año.

Cuánto tiempo se cobra y cómo se calcula La cantidad de cuotas surge del historial laboral registrado. Quienes acumularon entre 6 y 11 meses de aportes pueden recibir dos pagos; con una cotización de 12 a 23 meses corresponden cuatro; entre 24 y 35 meses se conceden ocho, y con 36 meses se alcanza el máximo de doce cuotas. Las personas de 45 años o más obtienen una extensión automática de seis meses si continúan desempleadas. De acuerdo con la información de Anses, el organismo determina tanto el monto como la duración a partir de los ingresos y aportes efectuados antes del cese laboral.