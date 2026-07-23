Anses: cuánto cobran los jubilados con la mínima en agosto de 2026

Agosto traerá un incremento en las prestaciones de Anses, elevando la jubilación mínima y las pensiones a nuevos montos.

Los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que cobran la jubilación mínima recibirán en agosto un aumento del 1,89%, correspondiente a la inflación de junio informada por el Indec. Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos.

Con este incremento, la jubilación mínima pasará de $411.989,33 a $419.775,92. Sumado el bono de $70.000, el ingreso total alcanzará los $489.775,92. En tanto, quienes perciban haberes superiores a la mínima recibirán un bono proporcional hasta completar ese monto.

La jubilación mínima alcanzará los $489.775,92 con el bono de $70.000. Foto: Archivo Otros aumentos de Anses en agosto El incremento también alcanzará a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que pasará de $329.591,46 a $335.821,74. Con el bono extraordinario, el monto total será de $405.821,74.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez aumentarán de $288.392,53 a $293.842,15. Al sumar el bono de $70.000, los beneficiarios cobrarán un total de $363.842,15.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro en Anses Los jubilados y pensionados pueden verificar la fecha de cobro, el monto a percibir y la sucursal asignada desde Mi Anses. Para realizar la consulta solo deben seguir estos pasos: