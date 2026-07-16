Cuánto cobran los jubilados con la mínima de Anses en agosto de 2026 con aumento confirmado
Tras confirmarse la inflación por parte del Indec, ya se pueden conocer los nuevos montos de Anses en agosto.
Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibirán un aumento en agosto, que se calculará en base a la inflación de junio informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con el dato oficial del 1,89 por ciento, todas las prestaciones previsionales volverán a actualizarse por movilidad.
El incremento se aplicará sobre los haberes de julio y alcanzará a jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga el organismo. Además, resta conocer si el Gobierno volverá a otorgar el bono refuerzo de $70.000, que durante los últimos meses complementó los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos.
Jubilaciones con la mínima: cuánto suben en agosto
En julio, tras el aumento del 2,15 por ciento, la jubilación mínima quedó establecida en $411.989,33. Con el bono refuerzo de $70.000, el ingreso total ascendió a $481.989,33.
Con la actualización del 1,89 por ciento prevista para agosto, la jubilación mínima pasará a $419.775,92. En caso de que el Gobierno confirme nuevamente el bono extraordinario de $70.000, quienes cobran el haber mínimo percibirán $489.775,92.
Bono refuerzo: para quiénes aplica en agosto
El bono extraordinario de $70.000 comenzó a abonarse en marzo de 2024 y, desde entonces, no tuvo modificaciones en su monto. Se paga de manera completa a quienes perciben ingresos equivalentes a la jubilación mínima, mientras que quienes cobran un haber superior reciben un monto proporcional hasta alcanzar el tope establecido por el Gobierno.
Quiénes reciben el bono refuerzo
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Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.
Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez y madres de siete hijos.
Cómo consultar el calendario de pagos de Anses
Mientras avanza el calendario de pagos de julio, los beneficiarios pueden consultar la fecha, el lugar de cobro y el monto que les corresponde a través de Mi Anses. Para hacerlo deben seguir estos pasos:
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Ingresar a Mi Anses.
Acceder con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Seleccionar la opción Cobros.
Hacer clic en Consultar fecha y lugar de cobro.