Cuánto cobran los jubilados con la mínima de Anses en agosto de 2026 con aumento confirmado

Tras confirmarse la inflación por parte del Indec, ya se pueden conocer los nuevos montos de Anses en agosto.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibirán un aumento en agosto, que se calculará en base a la inflación de junio informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con el dato oficial del 1,89 por ciento, todas las prestaciones previsionales volverán a actualizarse por movilidad.

El incremento se aplicará sobre los haberes de julio y alcanzará a jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga el organismo. Además, resta conocer si el Gobierno volverá a otorgar el bono refuerzo de $70.000, que durante los últimos meses complementó los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos.

Jubilaciones con la mínima: cuánto suben en agosto En julio, tras el aumento del 2,15 por ciento, la jubilación mínima quedó establecida en $411.989,33. Con el bono refuerzo de $70.000, el ingreso total ascendió a $481.989,33.

Con la actualización del 1,89 por ciento prevista para agosto, la jubilación mínima pasará a $419.775,92. En caso de que el Gobierno confirme nuevamente el bono extraordinario de $70.000, quienes cobran el haber mínimo percibirán $489.775,92.

Bono refuerzo: para quiénes aplica en agosto El bono extraordinario de $70.000 comenzó a abonarse en marzo de 2024 y, desde entonces, no tuvo modificaciones en su monto. Se paga de manera completa a quienes perciben ingresos equivalentes a la jubilación mínima, mientras que quienes cobran un haber superior reciben un monto proporcional hasta alcanzar el tope establecido por el Gobierno.