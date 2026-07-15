Anses: aumento confirmado para las Pensiones No Contributivas para agosto

Anses confirmó un nuevo incremento para las Pensiones No Contributivas tras conocerse el dato de la inflación de junio.

Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) de Anses percibirán un nuevo aumento en agosto de 2026, luego de que se confirmara la actualización mensual de los haberes previsionales de acuerdo con la inflación. La suba será del 1,9%, porcentaje que surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio informado por el Indec.

Los montos de las PNC de Anses en agosto Con esta actualización, quienes cobran una Pensión No Contributiva por invalidez o vejez recibirán un haber de $293.872 durante agosto. En tanto, las madres de siete hijos alcanzarán un ingreso de $419.817,13, monto equivalente al haber mínimo jubilatorio.

La movilidad mensual de las prestaciones de Anses se aplica desde 2024 y toma como referencia la inflación del mes anterior, por lo que jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se ajustan de manera automática siguiendo la evolución de los precios.

Los beneficiarios pueden verificar la fecha de cobro y el monto actualizado ingresando a la plataforma Mi Anses, con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro del apartado "Mis Cobros" es posible consultar si la prestación ya fue liquidada y conocer el calendario de pagos correspondiente.

Las Pensiones No Contributivas están destinadas a personas que cumplen determinados requisitos socioeconómicos y que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación del sistema general. Entre ellas se encuentran las pensiones por invalidez, por vejez y las destinadas a madres de siete hijos o más.