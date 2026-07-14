Anses continúa con el calendario de pagos: quiénes cobran este martes 14 de julio
Anses pagará jubilaciones, AUH, SUAF, Pensiones No Contributivas y otras asignaciones. El detalle según la terminación del DNI.
Anses continuará este martes 14 de julio con el calendario de pagos para jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones. Durante la jornada cobrarán varios grupos, de acuerdo con la terminación del DNI.
El cronograma se retomó después de la pausa por el feriado del 9 de julio, el día no laborable del viernes 10 y el fin de semana. Este martes habrá pagos para jubilados de la mínima, AUH, SUAF, Asignación por Embarazo, Prenatal y Pensiones No Contributivas.
Quiénes cobran Anses este martes 14 de julio
Este martes cobrarán los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 3. Los haberes de julio incluyen el aumento correspondiente al mes y, para quienes reúnen las condiciones, el bono previsional de hasta $70.000.
También recibirán el pago los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 3. Por su parte, la Asignación por Embarazo se pagará a las beneficiarias con DNI terminado en 1.
Además, cobrarán las Pensiones No Contributivas los titulares con documentos terminados en 6 y 7. El calendario de esta prestación se completará el miércoles 15 con los DNI terminados en 8 y 9.
Qué otras asignaciones paga Anses
Este martes también comenzará el calendario de la Asignación por Prenatal. En la primera jornada cobrarán los titulares con DNI terminados en 0 y 1. La Asignación por Maternidad estará disponible para todas las terminaciones de documento.
También continúan los pagos de las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción para todos los DNI. El período correspondiente a la primera quincena se extenderá hasta el 11 de agosto.
Cómo sigue el calendario de Anses
El miércoles 15 de julio cobrarán los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 4. También recibirán el pago los titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo con la misma terminación.
Ese día, la Asignación por Embarazo se pagará a las beneficiarias con DNI terminado en 2, mientras que Prenatal corresponderá a documentos terminados en 2 y 3. Además, finalizará el calendario de Pensiones No Contributivas con los DNI terminados en 8 y 9.