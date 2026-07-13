La Anses reactiva el calendario de pagos tras el fin de semana largo

Anses retomará este lunes 13 de julio el calendario de pagos después de la interrupción provocada por el feriado del Día de la Independencia y el día no laborable con fines turísticos. La jornada incluirá acreditaciones para jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones.

El cronograma había comenzado el miércoles 8, pero quedó suspendido durante varios días. Con la reanudación de los pagos, nuevos grupos recibirán sus haberes y ayudas de acuerdo con la terminación del DNI.

Este lunes cobrarán los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 2. Los haberes de julio llegan con el aumento correspondiente y, para quienes cumplen con los requisitos, el bono previsional de hasta $70.000 .

También recibirán el pago los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 2. Por otra parte, Anses comenzará a pagar la Asignación por Embarazo. En la primera jornada cobrarán las beneficiarias con DNI terminado en 0.

Los pagos de Anses se acreditan según la prestación y la terminación del DNI.

El calendario también incluye a los titulares de Pensiones No Contributivas con documentos terminados en 4 y 5. Este grupo continuará recibiendo sus pagos durante los días siguientes hasta completar todas las terminaciones.

¿Qué otra ayuda comienza a pagarse?

Desde este lunes 13 de julio también quedará habilitado el pago de las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción para todas las terminaciones de DNI.

La primera quincena de esta prestación estará disponible desde el 13 de julio hasta el 11 de agosto. El pago corresponde a las personas que realizaron el trámite, cumplen con los requisitos y tienen la asignación aprobada.

¿Cómo sigue el calendario de Anses?

Después de los pagos del lunes, el calendario continuará el martes 14 de julio. Ese día cobrarán jubilados y pensionados de la mínima con DNI terminado en 3, titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo con la misma terminación y beneficiarias de la Asignación por Embarazo con documento terminado en 1.

También será el turno de las Pensiones No Contributivas con DNI terminados en 6 y 7 y comenzará el cronograma de la Asignación por Prenatal.