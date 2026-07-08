Arranca el calendario de pagos de Anses: quiénes cobran este miércoles 8 de julio

Anses pondrá en marcha este miércoles 8 de julio el calendario de pagos correspondiente al mes. La primera jornada tendrá acreditaciones para jubilados y pensionados, titulares de AUH, Asignación Familiar por Hijo, Pensiones No Contributivas y otros grupos incluidos en el cronograma oficial.

El inicio del calendario será más importante de lo habitual porque el jueves 9 de julio será feriado nacional por el Día de la Independencia. Además, el viernes 10 será día no laborable con fines turísticos. Por ese motivo, después de los pagos del miércoles, el cronograma de Anses recién continuará la semana siguiente.

Este miércoles 8 de julio cobrarán los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminados en 0 y 1. Se trata del primer grupo incluido en el calendario de pagos de julio.

También cobrarán los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 0 y 1. En ambos casos, el pago se realiza según la terminación del DNI de la persona titular .

Además, Anses pagará las Pensiones No Contributivas a beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3. Esta prestación también forma parte de los primeros pagos del mes.

Los primeros pagos de Anses serán para jubilados, AUH, SUAF y Pensiones No Contributivas.

Qué otros pagos empiezan este miércoles

Desde el miércoles 8 de julio también quedarán disponibles las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de DNI. Este pago se extenderá durante las próximas semanas, según el período informado por Anses.

En tanto, el pago de Desempleo Plan 2 seguirá disponible hasta este miércoles 8 de julio para todas las terminaciones de documento.

Cuándo sigue el calendario de Anses

Después de los pagos del miércoles, el calendario de Anses quedará interrumpido por el feriado del 9 de julio y el día no laborable del viernes 10. Por eso, los beneficiarios que no cobren en esta primera jornada deberán esperar hasta el lunes 13 de julio.

Ese día se retomarán los pagos para jubilados y pensionados de la mínima, AUH, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas, de acuerdo con la terminación del DNI.