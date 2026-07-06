Anses: cómo reclamar si suspenden el pago de las asignaciones familiares por superar los topes

Miles de familias comenzaron a encontrar desde julio la suspensión del cobro de las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) de Anses , luego de la actualización de los límites de ingresos que determinan el acceso al beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicó un incremento del 2,15% tanto en los montos de las prestaciones como en los topes de ingresos , en línea con la evolución de la inflación. Como consecuencia, quienes superen los nuevos límites establecidos dejan automáticamente de percibir las asignaciones.

Desde julio, el ingreso máximo permitido por integrante del grupo familiar es de $3.034.844, mientras que el ingreso total del hogar no puede superar los $6.069.688.

Si cualquiera de estos límites es excedido, el sistema suspende el pago de las asignaciones familiares de manera automática. Anses considera para este cálculo los ingresos brutos, es decir, antes de los descuentos por aportes, obra social e impuestos.

Los beneficiarios pueden consultar su situación ingresando a Mi Anses con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí podrán comprobar si el beneficio continúa vigente o si fue dado de baja por superar los topes establecidos.

También resulta conveniente revisar que los datos personales y del grupo familiar se encuentren actualizados, ya que algunas suspensiones pueden originarse por inconsistencias en la información registrada o por cruces de datos entre organismos.

Pasos para realizar un reclamo

En caso de considerar que la suspensión fue incorrecta, los especialistas recomiendan:

Verificar los ingresos declarados de todos los integrantes del grupo familiar.

Revisar la situación fiscal registrada ante ARCA.

Si se trata de un monotributista, consultar la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA).

Solicitar la Certificación Negativa para corroborar la información previsional y laboral.

Comprobar que no existan relaciones laborales o ingresos informados de manera errónea.

Si se detectan errores en los registros, el titular puede iniciar un reclamo ante ANSES para solicitar la revisión del caso.

Montos actualizados de las SUAF

Con la actualización de julio, las principales asignaciones quedaron fijadas en:

Asignación por Hijo: $74.033.

Asignación por Hijo con Discapacidad: $241.041.

Asignación Prenatal: $74.033.

Asignación por Nacimiento: $86.295.

Asignación por Adopción: $515.930.

Asignación por Matrimonio: $129.209.

Asignación por Cónyuge: $17.964.

La actualización ya se encuentra vigente y afecta tanto a los montos de las prestaciones como a los requisitos de acceso, por lo que se recomienda a los beneficiarios revisar periódicamente su situación para evitar interrupciones inesperadas en el cobro.