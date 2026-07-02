Aumentó la Asignación por Matrimonio: cuánto paga Anses desde julio

La Asignación por Matrimonio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrá un nuevo aumento a partir de julio. El beneficio, que se paga por única vez, se incrementó un 2,15% tras la actualización oficial de las asignaciones familiares y ya tiene un nuevo monto.

Con el aumento del 2,15% aplicado desde julio, la Asignación por Matrimonio pasó a ser de $129.209.

Anses aumentó el monto de la Asignación por Matrimonio.

La actualización de julio también alcanzó a otras asignaciones familiares de pago único, como las de Nacimiento y Adopción.

La Asignación por Matrimonio es una prestación económica que otorga Anses por única vez a quienes acrediten el matrimonio y cumplan con las condiciones establecidas para acceder al beneficio.

Trabajadores registrados incluidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Titulares de una prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Trabajadores de temporada.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Sin embargo, no alcanza con pertenecer a uno de estos grupos para recibirla. Anses analiza la documentación presentada antes de aprobar el beneficio.

Cuáles son los requisitos para cobrar la Asignación por Matrimonio

Quienes quieran acceder a esta asignación tendrán que cumplir con las siguientes condiciones:

Acreditar el matrimonio en la base de datos de Anses.

Contar con una antigüedad mínima e ininterrumpida de seis meses de trabajo registrado al momento del matrimonio.

Cumplir con los requisitos establecidos por el organismo para acceder a la prestación.

Qué documentación pide Anses

Para realizar el trámite es necesario presentar:

DNI de ambos cónyuges.

Partida o acta de matrimonio.

Además, los datos personales y los vínculos familiares tienen que estar actualizados en Mi Anses, donde pueden consultarse con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En el caso de un segundo o posterior matrimonio, también deberá presentarse la sentencia de divorcio correspondiente. Si alguno de los cónyuges es viudo, en cambio, tendrá que acreditar el fallecimiento del cónyuge anterior.

Asimismo, para los matrimonios celebrados en el exterior, Anses exige la documentación traducida, legalizada y apostillada, de acuerdo con la normativa vigente.

Cómo hacer el trámite para cobrar la Asignación por Matrimonio

El trámite puede realizarse de dos maneras:

Online: a través del servicio de Atención Virtual de Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Presencial: en una oficina de Anses, con turno previo y toda la documentación requerida.

La gestión es completamente gratuita y no requiere el pago de ningún arancel.

Hasta cuándo se puede pedir la Asignación por Matrimonio

Por último, Anses establece un plazo obligatorio para solicitar este beneficio. La gestión puede iniciarse solo desde los dos meses posteriores al matrimonio y hasta dos años después de la fecha del casamiento.

Presentar la solicitud dentro de ese período es un requisito clave para lograr acceder al cobro de la asignación.