Estos son los 5 departamentos de Mendoza en los que habrá cortes de luz este viernes
Según el cronograma de Edemsa, varias zonas de Mendoza verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 3 de julio. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son cinco los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato y San Rafael.
Cortes de luz programados para este viernes 3/7
Luján
- Entre calles Carrodilla, Manuel A. Sáez, El Litoral, Rodríguez y áreas adyacentes; Carrodilla. De 8.30 a 12.30 h.
- En el Acceso Sur, hacia el sur de calle Samuel Villanueva, y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En calle Las Margaritas, entre Roque Sáenz Peña y Ruta Provincial N°20. En calle Roque Sáenz Peña, entre Las Margaritas y calle N°577, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
Lavalle
- En calle Urquiza, entre El Carmen y San Luis, y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 10.30 a 14.30 h.
- En calle Pública y Carril 3 Porteñas. En Viñas Argentinas y adyacencias; La Holanda. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En calle La Vencedora, entre Escuela 1-564 “Juan González Ozo” y Ruta Provincial N°89. En el callejón Comunero, hacia el norte de calle La Vencedora; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Real, hacia el oeste de Correa. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle N°6, entre El Álamo y calle “B”. En calle “C”; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
- En la Ruta Provincial N°89, entre Posada Doña Tina y Restaurant Los Alamitos; La Carrera. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Los Helechos, hacia el oeste de La Costa; El Peral. En Finca Valmor y en Cepas del Plata. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- En la Ruta N°143 Norte, entre El Cristo y El Socavón; Capitán Montoya. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle La Escuela, entre Josefa Rosco y El Diamante; La Llave. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Los Sifones, entre La Fábrica y Ruta Provincial N°200; Jaime Prats. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Josefa Rosco, Capitán Montoya, Carlos Lencinas y Pérez; La Llave. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles El Libertador, Entre Ríos, Perú y Godoy Cruz. De 10.30 a 14.30 h.