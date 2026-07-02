Secuestraron armas de fuego de alto calibre y cargadores en un colectivo que viajaba de Mendoza a Chile

Dos armas de fuego y cargadores fueron descubiertos en el baño del ómnibus que atravesaba el paso a Chile. No hubo detenidos.

Las dos armas de fuego y los cargadores incautados durante el control al colectivo que salió desde Mendoza hacia Chile.

Dos armas de fuego de alto calibre y varios cargadores fueron secuestrados durante un control a un colectivo que salió desde Mendoza y atravesaba el paso a Chile. El armamento estaba escondido en el baño y no se logró identificar al pasajero que buscaba ingresarlo ilegalmente al vecino país.

El procedimiento fue realizado por funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, quienes inspeccionaban el transporte de pasajeros y detectaron un paquete oculto debajo de la bolsa del papelero del baño.

Al abrir el envoltorio, los fiscalizadores encontraron dos pistolas calibre 9 milímetros junto con cuatro cargadores metálicos y dos cargadores rápidos de plástico, por lo que ampliaron la revisión del ómnibus.

Sin detenidos por las armas de fuego secuestradas Tras el hallazgo, los agentes realizaron una inspección exhaustiva del colectivo para descartar la existencia de otras mercancías ocultas. Sin embargo, no lograron establecer cuál de los pasajeros había escondido el paquete con el armamento en el sanitario del vehículo.

Una vez finalizado el procedimiento, las armas y los cargadores fueron entregados bajo cadena de custodia a Carabineros de la Subcomisaría Los Libertadores, por disposición del Ministerio Público Fiscal chileno, que quedó a cargo de la investigación, de acuerdo con la información del portal Los Andes Online.