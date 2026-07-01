Tensión en una escuela de Guaymallén por dos alumnos que portaban réplicas de armas de fuego

Momentos de tensión se vivieron durante la mañana de este miércoles en una escuela secundaria de Guaymallén . Dos alumnos fueron descubiertos con réplicas de armas de fuego , las cuales habrían exhibido frente a sus compañeros dentro del establecimiento escolar. Ante eso, se activó el protocolo correspondiente y citaron a los padres de de los menores de edad .

Fuentes policiales revelaron a MDZ que todo comenzó pasadas las 11 cuando las autoridades de la escuela N° 4-217 La Primavera tomaron conocimiento sobre dos alumnos que estaban portando armas de fuego en el interior del colegio.

De la información surge que una preceptora puso en conocimiento a la directora, la cual apuntaba a dos alumnos de 2° año, quienes habían ocultado el armamento en sus mochilas.

Ante eso, los dos alumnos fueron convocados a la Dirección y se les solicitó que vaciaran sus mochilas. Al mostrar el contenido de las mismas, constataron que tenían en su poder dos réplicas de armas de fuego.

Al ser consultados sobre el origen de las mismas, uno de los adolescentes sostuvo que hace tres semanas su padre la compró por Mercado Libre . No obstante, se trataría de una versión falsa, ya que el menor de edad no tiene contacto con su progenitor y es su madre quien tiene la custodia total.

Por su parte, el otro chico implicado explicó que la réplica se la había prestado un amigo suyo que vive en el barrio Lihué, quien le pidió que la cuidara hasta el viernes, consta en las averiguaciones practicadas por el personal policial que trabajó en la escena.

Qué medidas se tomaron

Frente a esa situación, los efectivos solicitaron directivas a la Oficina Fiscal Maipú, la Fiscalía Penal de Menores, los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI), el Juzgado Contravencional y hasta la Inspección General de Seguridad (IGS). No obstante, ninguno de esos organismos quiso tomar intervención en el caso.

Finalmente, sólo se activó el protocolo de la Dirección General de Escuelas (DGE), se realizó el procedimiento policial y citaron a los progenitores de los estudiantes.