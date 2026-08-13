Escándalo: denuncian la compra de una botella de vino por $57.000 con fondos destinados a un comedor escolar

La diputada María Elena Romero cuestionó una factura correspondiente a la Escuela Nº1 J.D. Perón, donde figura la adquisición de un vino tinto de un litro.

Una diputada provincial de Entre Ríos denunció que se utilizaron $57.000 de recursos destinados a un comedor escolar para comprar una botella de vino. El gasto quedó registrado en una factura correspondiente a la Escuela Nº1 Juan Domingo Perón, ubicada en la localidad de San José de Feliciano. La situación fue expuesta por la legisladora María Elena Romero, quien señaló que la compra aparece documentada en la rendición presentada ante el Estado.

Romero remarcó que el caso cuenta con documentación y sostuvo: "No es una versión ni una denuncia sin respaldo. Está en una factura presentada al Estado provincial y la propia Dirección de Comedores dejó asentada una observación reclamando explicaciones por esa compra".

"¿Cómo puede ser que recursos públicos destinados a alimentar a nuestros chicos se hayan utilizado para comprar una botella de vino?", agregó la diputada. Al mismo tiempo, aclaró que el episodio no debía interpretarse como una acusación contra las personas que administraron los establecimientos.

El ticket se viralizó en redes sociales El planteo sobre el sistema de compras de los comedores Para Romero, el caso expone las dificultades del sistema descentralizado de compras utilizado para los comedores escolares. En ese sentido, sostuvo que el control no debería limitarse a revisar los gastos una vez que fueron realizados: "El control no puede consistir solamente en descubrir después, cuando llega una rendición, que con el dinero de un comedor se compró una botella de vino".