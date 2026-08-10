Un hombre fue detenido tras romper el vidrio de una farmacia e intentar robar una escalera en Guaymallén

El sospechoso fue interceptado y detenido tras dañar el vidrio de una farmacia para robar una escalera.

Un hombre de 34 años fue detenido durante la noche en Guaymallén luego de ser sorprendido cuando intentaba sustraer una escalera de una farmacia. Al momento de ser interceptado, llevaba una mochila con varios elementos cuya procedencia comenzó a ser investigada.

De acuerdo con información policial, el procedimiento ocurrió alrededor de las 22 en la zona de calles Alpatacal y Bandera de los Andes. El sospechoso habría dañado el vidrio del comercio y se encontraba intentando llevarse una escalera cuando fue aprehendido.

Durante la requisa, los efectivos encontraron dos medidores de gas, un caño de cobre, una lima, una pinza, un destornillador y un cúter.

La denuncia que abrió otra línea de investigación Poco después de la detención, un llamado a la línea de emergencia 911 alertó sobre el robo de medidores de gas en dos viviendas de calle Murialdo. A partir de esa denuncia, los elementos encontrados en poder del sospechoso quedaron incorporados a la pesquisa para determinar si estaban vinculados con esos hechos.