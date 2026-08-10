Amenazó de muerte a su hermana y su madre, las golpeó y fue detenido con un arma en Las Heras

El hombre atacó a golpes a su madre y a su hermana, les dio una amenaza de muerte y amenazó con prender fuego la casa. Fue detenido por efectivos tras el hecho.

La hermana del detenido relató el ataque y la amenaza de muerte que sufrió junto a su madre durante el violento episodio.

Un hombre de 29 años fue detenido durante la tarde en una vivienda, en Las Heras, luego de ser acusado de golpear y amenazar con un arma de fuego a su madre y a su hermana. Las víctimas relataron que recibieron una amenaza de muerte durante el violento episodio.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 16 en una vivienda ubicada en el barrio 26 de Enero del mencionado departamento, luego de que efectivos recibieran una alerta sobre una mujer que habría sido agredida físicamente por su hermano y amenazada con un arma.

Las amenazas y el secuestro del arma Al llegar al domicilio, los efectivos lograron detener al acusado, identificado como Gastón Exequiel Lucero Páez, de 28 años. De acuerdo con el relato de las víctimas, el hombre las habría amenazado con matarlas y prender fuego la vivienda.

Durante la requisa, los policías encontraron una pistola Bersa Thunder calibre .380, que se encontraba envuelta en un pantalón. El arma fue secuestrada y trasladadas para ser sometida a las pericias correspondientes.