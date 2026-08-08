La reacción de Speed al enterarse en vivo de la muerte del papá de Messi

El polémico streamer estadounidense Speed se enteró, durante una transmisión en vivo, de la muerte de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, cuando sus seguidores comenzaron a escribirle la noticia en los comentarios.

Ante la información, el creador de contenido la repitió en tono de pregunta y rápidamente tomó su celular para intentar confirmar si era cierto.

La reacción quedó registrada durante el directo, en el que Speed interrumpió momentáneamente lo que estaba haciendo para mirar su teléfono y buscar información sobre el fallecimiento de Jorge, ocurrido este viernes a los 68 años.

La escena cobró especial repercusión por la particular relación que el streamer construyó con Lionel Messi durante el Mundial 2026. Speed, reconocido por su fanatismo por Cristiano Ronaldo, había protagonizado distintas provocaciones hacia el capitán argentino durante el torneo.

Durante el partido entre Argentina y Austria, el creador de contenido había celebrado el penal que Messi falló y también había lamentado que el delantero argentino superara al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales.

Días más tarde, durante el encuentro entre Argentina y Egipto en Atlanta, Speed volvió a provocar a Messi mientras se preparaba para ejecutar un penal. “Messi, mírame, mírame”, le gritó desde la tribuna, antes de que el capitán argentino fallara nuevamente desde los doce pasos.

Las provocaciones de Speed en el Mundial

A partir de esas situaciones, los hinchas argentinos comenzaron a señalarlo como “mufa”, una etiqueta que se potenció después de que Speed apareciera alentando a distintos seleccionados que fueron quedando eliminados del Mundial. Incluso llegó a protagonizar un cruce con Maxi López, quien le pidió públicamente: “No te presentes más”.

Después de la clasificación argentina a la final, Speed también se manifestó a favor de España y le pidió a Lamine Yamal que derrotara a Messi en el partido decisivo.