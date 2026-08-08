Tras la salida de Sosa, Racing abrochó a su quinto refuerzo en el mercado de pases: viene de jugar en Brasil

Racing no perdió el tiempo y ya encontró al mediocampista que buscará ocupar el lugar que dejó su capitán, recientemente transferido a Vasco da Gama.

Racing no perdió tiempo después de la salida de Santiago Sosa y ya encontró al mediocampista que buscará ocupar su lugar en el plantel. La Academia avanzó por Leonel Pérez, volante de Gremio que ya había estado en el radar del club durante su etapa en Huracán, y finalmente llegó a un acuerdo para incorporarlo en este mercado de pases.

La operación se concretó a préstamo por una temporada, con una opción de compra de 3.500.000 dólares por la totalidad de los derechos económicos del futbolista. Pérez viajará en las próximas horas a la Argentina para realizarse la revisión médica, completar la firma de su contrato y convertirse oficialmente en nuevo jugador de Racing.

Leonel Pérez es nuevo refuerzo de Racing El nombre del mediocampista no es desconocido en Avellaneda. Cuando se destacaba como una de las figuras de Huracán y dominaba la mitad de la cancha en el Tomás Adolfo Ducó, Gustavo Costas había pedido su llegada a la Academia. Sin embargo, aquella negociación no llegó a buen puerto y finalmente Gremio lo compró por tres millones de dólares.

Racing cerró a un viejo anhelo: Leonel Pérez será refuerzo y reemplazante de Santi Sosa. @Gremio Su experiencia en el fútbol brasileño, sin embargo, no terminó de darle la continuidad que esperaba. El volante de 21 años alternó entre la titularidad y el banco de suplentes y durante este 2026 disputó apenas 18 encuentros. Su última aparición fue ante Mirassol por la Copa de Brasil, cuando ingresó durante los últimos diez minutos. En Gremio, además, compartió plantel con Juan Nardoni, quien llegó al club de Porto Alegre justamente desde Racing.