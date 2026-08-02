Guiño a Independiente: la provocadora burla de Tigre a Racing tras ganarle en el Cilindro

Luego del categórico 3-1 en Avellaneda, la cuenta oficial de Tigre publicó una curiosa imagen con la intención de chicanear a la Academia. El posteo.

Si la derrota por 3-1 ya había encendido las llamas, Tigre se encargó de echarle todavía más nafta al fuego. Una vez consumado el partido en Avellaneda, el Matador publicó un picante mensaje en sus redes sociales con el que se burló de Racing y despertó sonrisas en la vereda contraria.

El golpe dejó secuelas en la Academia. Tras el pitazo final, el Cilindro explotó entre silbidos para los jugadores e insultos dirigidos al presidente Diego Milito. Mientras el clima era de bronca en Avellaneda, el club de Victoria seguía celebrando, y también jugando el tercer tiempo.

El posteo con el que Tigre cargó a Racing tras el triunfazo en el Cilindro Apenas terminado el partido, la cuenta oficial de Tigre publicó una foto de Joaquín Laso y Santiago López, dos futbolistas con pasado en Independiente, posando juntos sobre el césped del Cilindro. ¿El detalle? Ambos sosteniendo un manojo de llaves y vestidos con prendas rojas.

Toca cerrar el estadio otra vez… pic.twitter.com/p67y4dUCUG — Club Atlético Tigre (@catigreoficial) August 2, 2026 La frase que utilizaron para acompañar la imagen fue todavía más filosa: "Toca cerrar el estadio otra vez…". Una clara referencia a que los jugadores en cuestión ya habían salido victoriosos del Cilindro cuando vestían la camiseta de Independiente.